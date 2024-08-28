قائد بارز في حماس يشدد على ضرورة استمرار الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
) في مقابلة حديثة مع قناة الجزيرة, شدد زاهر جبارين, قائد بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية المحتلة, على ضرورة استمرار الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي, ورفض جبارين مقترحات السلام التي تقدمها المجتمع الدولي باعتبارها غير فعّالة وغير واقعية, مؤكداً أنها لا تعالج الواقع المتجذر الذي يواجهه الفلسطينيون.
كما رسم جبارين صورة قاتمة للوضع في الضفة الغربية, مشيراً إلى أن المستوطنات الإسرائيلية قد تسللت الآن إلى معظم أجزاء الإقليم, وأبدى معارضته الشديدة لأي محاولات من قبل الشخصيات المتطرفة مثل وزير
الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للسيطرة على القدس أو المسجد الأقصى, مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال يجب التصدي لها بأي ثمن, دعا جبارين العلماء في العالم العربي للدفاع عن المسجد الأقصى, وطلب من أهل الضفة الغربية الوحدة في نضالهم ضد الاحتلال, وقارن بين العنف الحالي والإجراءات القاسية التي استخدمها أرئيل شارون قبل عقدين لقمع المقاومة الفلسطينية, مشددًا على أن الفلسطينيين, رغم التكاليف الباهظة, يظلون ملتزمين في نضالهم بجميع الطرق المتاحة.
كذلك أوضح جبارين أن الفلسطينيين لهم الحق في إقامة دولتهم وجواز سفرهم, مشيرًا إلى أن معاناتهم الحالية هي ثمن السعي لتحقيق هذه الحقوق الأساسية, ولفت إلى أن دعم الاحتلال, لا سيما من الولايات المتحدة, لا يزال هائلًا, لكن إرادة الفلسطينيين تظل قوية, انتقد جبارين عدم تحرك المجتمع الدولي, مشيرًا إلى أنه رغم الوعي الواسع بالتهديدات من شخصيات مثل إيتمار بن غفير—الذي هدد علنًا بهدم المسجد الأقصى—لم يتم اتخاذ خطوات فعّالة, وأكد جبارين على حق الفلسطينيين في المقاومة ومحاربة الاحتلال المستمر, مشددًا على أن الخيار هو إما النهوض أو الاستسلام, نظرًا لفشل الشرعية الدولية المستمر على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
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