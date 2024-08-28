إصابة امرأة وشاب واعتقال 6 آخرين من عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي وامرأة جراء الاعتداء عليها، اليوم الأربعاء، في بلدة قراوة بني زيد، كما اعتقل 6 آخرين من عدة بلدات وقرى شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أصابت شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قراوة بني زيد، فيما اعتدى جنود الاحتلال على امرأة بالضرب، ونقلا إلى المستشفى.

كما اعتقل الاحتلال الشابين سعيد جهاد سليمان، وشهير عايش عرار بعد مداهمة منزليهما في القرية، والطفل عمرو ناصر عبد الكريم مفرج، وشقيقه محمد، ووالدهما، بعد أن داهمت منزلهم في قرية عارورة، وجمال سميح الريماوي من بلدة بيت ريما.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بيت ريما، وحول منزل المواطن حمادة عودة البرغوثي إلى مركز تحقيق ميداني.