السعودية تبحث مشاريعاً تعليمية في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – عرض مدير البحوث والدراسات الدولية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عبد الحميد عبد الصمد عبد العزيز، لترويج اللغة والثقافة العربية في البرازيل، كما تعرف عبد الحميد على مبادرات لتخريج الطلاب والأساتذة البرازيليين. وكان عبد الحميد قد زار وزارة والتعليم البرازيلية الاسبوع الماضي يرافقه ممثلون عن اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل (Fambras) ومركز الدراسات العربية والاسلامية (Ceai) التابع لجامعة سيرجيبي الاتحادية (UFS).

ووفقاً لوزارة البرازيلية، قدم عبد العزيز بعضاً من مشاريعه للبرازيل وأمريكا اللاتينية. كما تحدث مدير البحوث والدراسات الدولية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن مبادرات سعودية حول الترويج للغة والثقافة العربية، كبرامج التبادل وانتاج المواد التعليمية وعرض امتحانات الكفاءة الرسمية.

وكان المستشار الخاص للشؤون الدولية في وزارة التعليم البرازيلية، فرانسيسكو فيغيريدو دي سوزا, وممثلو أمانة التعليم الاساسي (SEB) وامانة التعليم العالي (Sesu), ومنسقة تحسين طلاب الدراسات العليا (Capes) في استقبال الوفد. وإضافة للمواضيع التي تم بحثها، قدمت وزارة التعليم البرازيلية عرضاً عن الاعمال التي تطورها لتخريج الطلاب والأساتذة.

الوفد السعودي في ريو دي جانيرو

كما زار الوفد السعودي ريو دي جانيرو وبحث إمكانية التعاون مع الجامعة الاتحادية لريو دي جانيرو (UFRJ). ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التعليم البرازيلية، فإن جامعة ريو دي جانيرو الاتحادية تتميز ضمن قائمة الجامعات البرازيلية بأنها إحدى أقدم مراكز نشر اللغة العربية في البلاد، وذلك من خلال تأسيس بكالوريوس بعنوان“كلمات: البرتغالية – العربية”.

ووفقاً لمعلومات اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل، فإضافة للقاء وزارة التعليم البرازيلية وجامعة ريو دي جانيرو الاتحادية، زار عبد العزيز كل من مقر اتحاد المؤسسات الاسلامية في مدينتي ساو باولو وبرازيليا، ومعهد ريو برانكو للدبلوماسية، وجامعة ساو باولو، وجامعة برازيليا، وكان قد اجتمع مع البروفيسور جيرالدو أدريانو كامبوس مدير مركز الدراسات العربية والاسلامية (Ceai) التابع لجامعة سيرجيبي الاتحادية (UFS).

وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل علي حسين الزغبي، ومدير المشاريع الدولية والعلاقات المؤسسية ديلدوكي أوليفيرا مارتينس، والمدير التجاري عمر شاهين قد رافقوا الوفد خلال هذه الزيارة.

خبر صحفي

The post السعودية تبحث مشاريعاً تعليمية في البرازيل appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .