Wednesday, 28 August 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السياحة الأجنبية: إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار 

8/27/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات البنك المركزي البرازيلي التي نشرتها وزارة السياحة البرازيلية، فقد أنفق السياح الأجانب إجمالي 4.3 مليار دولار أمريكي خلال سياحتهم في البرازيل في الأشهر السبع الأولى من هذ العام. حيث هذا المبلغ أكثر بما يقارب الـ 600 ألف دولار أمريكي من المبلغ الذي حقق في نفس الفترة من العام 2023 والذي بلغ 3.7 مليار دولار.

تقديرياً، فإن كل ربع مليون سائح أجنبي قد أنفق ما يقارب 6 آلاف ريال برازيلي خلال إقامته في البلاد. حيث إن هذ القيمة هي متوسط لعدة معايير سياحية انطلاقاً من السياحة الفارهة وحتى رحلات الرحالة.

وأكد وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو، في بيان نشرته الوزارة قائلاً:“عندما نتحدث عن دخول إيرادات قادمة من السياح الأجانب، فإننا نتحدث عن أموال تم إنفاقها على إقامات الفنادق ووجبات الطعام ومياه جوز الهند التي تباع بكثرة على الشواطئ. بمعنى آخر، يتم الاستفادة من سلسلة الإنتاج بأكملها والتي تولد الآلاف من فرص العمل. إن هدفنا هو الاستمرار في جذب المسافرين ودفع وتعزيز اقتصادنا من خلال هذه الصناعة النظيفة ألا وهي السياحة”.

المزيد من السياح

وقد مثل الـ 4 ملايين سائح الذين دخلوا البرازيل خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 10.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023 وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع الإجمالي الذي تم تسجيله خلال الأشهر السبع الأولى من العام 2019 قبل انتشار وباء كوفيد 19.

©Mauro Pimentel/AFP

The post السياحة الأجنبية: إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .

MENAFN27082024000213011057ID1108608560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث