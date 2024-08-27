السياحة الأجنبية: إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار 

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات البرازيلي التي نشرتها وزارة السياحة البرازيلية، فقد أنفق السياح الأجانب إجمالي 4.3 مليار دولار أمريكي خلال سياحتهم في البرازيل في الأشهر السبع الأولى من هذ العام. حيث هذا المبلغ أكثر بما يقارب الـ 600 ألف دولار أمريكي من المبلغ الذي حقق في نفس الفترة من العام 2023 والذي بلغ 3.7 مليار دولار.

تقديرياً، فإن كل ربع مليون سائح أجنبي قد أنفق ما يقارب 6 آلاف ريال برازيلي خلال إقامته في البلاد. حيث إن هذ القيمة هي متوسط لعدة معايير سياحية انطلاقاً من السياحة الفارهة وحتى رحلات الرحالة.

وأكد السياحة البرازيلي سيلسو سابينو، في بيان نشرته الوزارة قائلاً:“عندما نتحدث عن دخول إيرادات قادمة من السياح الأجانب، فإننا نتحدث عن أموال تم إنفاقها على إقامات الفنادق ووجبات الطعام ومياه جوز الهند التي تباع بكثرة على الشواطئ. بمعنى آخر، يتم الاستفادة من سلسلة الإنتاج بأكملها والتي تولد الآلاف من فرص العمل. إن هدفنا هو الاستمرار في جذب المسافرين ودفع وتعزيز اقتصادنا من خلال هذه الصناعة النظيفة ألا وهي السياحة”.

المزيد من السياح

وقد مثل الـ 4 ملايين سائح الذين دخلوا البرازيل خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 10.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023 وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع الإجمالي الذي تم تسجيله خلال الأشهر السبع الأولى من العام 2019 قبل انتشار وباء كوفيد 19.

©Mauro Pimentel/AFP

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