السياحة الأجنبية: إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار 

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA))
ساو باولو – وفقاً لبيانات البنك المركزي
البرازيلي التي نشرتها وزارة السياحة البرازيلية، فقد أنفق السياح الأجانب إجمالي 4.3 مليار دولار أمريكي خلال سياحتهم في البرازيل في الأشهر السبع الأولى من هذ العام. حيث هذا المبلغ أكثر بما يقارب الـ 600 ألف دولار أمريكي من المبلغ الذي حقق في نفس الفترة من العام 2023 والذي بلغ 3.7 مليار دولار.
تقديرياً، فإن كل ربع مليون سائح أجنبي قد أنفق ما يقارب 6 آلاف ريال برازيلي خلال إقامته في البلاد. حيث إن هذ القيمة هي متوسط لعدة معايير سياحية انطلاقاً من السياحة الفارهة وحتى رحلات الرحالة.
وأكد وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو، في بيان نشرته الوزارة قائلاً:“عندما نتحدث عن دخول إيرادات قادمة من السياح الأجانب، فإننا نتحدث عن أموال تم إنفاقها على إقامات الفنادق ووجبات الطعام ومياه جوز الهند التي تباع بكثرة على الشواطئ. بمعنى آخر، يتم الاستفادة من سلسلة الإنتاج بأكملها والتي تولد الآلاف من فرص العمل. إن هدفنا هو الاستمرار في جذب المسافرين ودفع وتعزيز اقتصادنا من خلال هذه الصناعة النظيفة ألا وهي السياحة”.
المزيد من السياح
وقد مثل الـ 4 ملايين سائح الذين دخلوا البرازيل خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 10.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023 وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع الإجمالي الذي تم تسجيله خلال الأشهر السبع الأولى من العام 2019 قبل انتشار وباء كوفيد 19.
©Mauro Pimentel/AFP
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