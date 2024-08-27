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إحباط تهريب 20 كيلو بودرة لاريكا إلى السوق المحلي في طرد بروتين قادم من دولة آسيوية

8/27/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كلف رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط وإحضار شخص مجهول كان بصدد تسلم طرد جوي ملغم بـ20 كيلو بودرة لاريكا، وجاء تكليف قطاع الأمن الجنائي بمهمة ضبط المتهم عقب إحباط رجال الجمرك الجوي «الشحن الجوي» ضخ الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والتي خبئت داخل طرد قادم من دولة آسيوية.
وقالت الجمارك في بيان صادر عنها ان مراقب التفتيش والاستيداع التابع لفريق الاستهداف الجمركي تمكن من تحديد طرد بريدي مشتبه به قادم من دولة آسيوية، وعند الكشف عليه تبين وجود بروتين بداخلها بودرة بيضاء اللون تزن ما يقارب 20 كيلو بداخله، تبين أنها مادة لاريكا المخدرة، وعليه تم إعداد محضر الضبط، واتخاذ جميع الإجراءات الجمركية اللازمة.
وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

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