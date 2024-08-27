إحباط تهريب 20 كيلو بودرة لاريكا إلى السوق المحلي في طرد بروتين قادم من دولة آسيوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كلف رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط وإحضار شخص مجهول كان بصدد تسلم طرد جوي ملغم بـ20 كيلو بودرة لاريكا، وجاء تكليف قطاع الأمن الجنائي بمهمة ضبط المتهم عقب إحباط رجال الجمرك الجوي «الشحن الجوي» ضخ الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والتي خبئت داخل طرد قادم من دولة آسيوية.
وقالت الجمارك في بيان صادر عنها ان مراقب التفتيش والاستيداع التابع لفريق الاستهداف الجمركي تمكن من تحديد طرد بريدي مشتبه به قادم من دولة آسيوية، وعند الكشف عليه تبين وجود بروتين بداخلها بودرة بيضاء اللون تزن ما يقارب 20 كيلو بداخله، تبين أنها مادة لاريكا المخدرة، وعليه تم إعداد محضر الضبط، واتخاذ جميع الإجراءات الجمركية اللازمة.
وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.
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