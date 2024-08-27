زين البحرين تعلن مشاركة 34 متدربا جديدا في برنامج زين التدريبي الصيفي السنوي لتمكين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رحبت زين البحرين بدفعتين جديدتين من المتدربين ضمن برنامجها التدريبي الصيفي السنوي، الذي يأتي تحت مظلة برنامج زين لتمكين الشباب. يهدف البرنامج إلى منح الشباب فرصة لاكتساب خبرة عملية في بيئة مهنية تتماشى مع دراستهم واهتماماتهم. وفي هذا العام، رحبت زين البحرين بـ34 متدربا جديدا في عدة أقسام منها خدمة العملاء، خدمات المشغلين، الموارد البشرية، وغيرها.
كجزء من برنامج التدريب، زار المتدربون المركز البحريني للحراك الدولي، حيث تفاعلوا مع الأعضاء وقدموا لهم الهدايا. كما شاركت الدفعة الثانية من المتدربين في مشروع Find Us at The Park بقيادة بديع هب، الذي يهدف الى قياس درجات الحرارة في منتزهات البحرين لدعم أهداف الأمم المتحدة في المجال المناخي ( SDG 13)، وكذلك قاموا بزيارة شاطئ المالكية وغابة كرزكان. تعكس هذه الأنشطة التزام زين البحرين بدعم المجتمع من خلال المبادرات الاجتماعية والتنموية التي لها تأثير ايجابي.
علقت فاطمة حيدر، مدير أول للاستدامة والشمولية وثقافة العمل في زين البحرين: «تلتزم زين البحرين بتوفير فرص التدريب التي تتجاوز اساليب التدريب التقليدي. نحن نؤمن بخلق تجربة اجتماعية استثنائية وبيئية هادفة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( SDGs ) والتي تأتي كجزء من استراتيجية وقيم زين المؤسسية. وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بعناية ويهدف إلى تطوير مهارات قابلية التوظيف القيمة عبر تغطية مختلف المجالات الأساسية ودمجهم بالكامل مع ثقافة زين البحرين».
برنامج زين البحرين لتمكين الشباب مصمم لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية. ويتماشى البرنامج التدريبي مع مبادرات زين البحرين المستمرة الواسعة التي تركز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتهدف الشركة إلى سد الفراغ بين التعليم الأكاديمي والعالم المهني وذلك لتنمية المواهب المحلية على مختلف المستويات.
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