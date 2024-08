زين البحرين تعلن مشاركة 34 متدربا جديدا في برنامج زين التدريبي الصيفي السنوي لتمكين الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كجزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب،‭ ‬زار‭ ‬المتدربون‭ ‬المركز‭ ‬البحريني‭ ‬للحراك‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬وقدموا‭ ‬لهم‭ ‬الهدايا‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المتدربين‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ Find ‭ ‬ Us ‭ ‬ at ‭ ‬ The ‭ ‬ Park ‭ ‬بقيادة‭ ‬بديع‭ ‬هب،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬قياس‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬منتزهات‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المناخي‭ (‬ SDG ‭ ‬13‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬قاموا‭ ‬بزيارة‭ ‬شاطئ‭ ‬المالكية‭ ‬وغابة‭ ‬كرزكان‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬ايجابي‭.‬

علقت‭ ‬فاطمة‭ ‬حيدر،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬للاستدامة‭ ‬والشمولية‭ ‬وثقافة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬اساليب‭ ‬التدريب‭ ‬التقليدي‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بخلق‭ ‬تجربة‭ ‬اجتماعية‭ ‬استثنائية‭ ‬وبيئية‭ ‬هادفة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬ SDGs ‭) ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬وقيم‭ ‬زين‭ ‬المؤسسية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬بعناية‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬قابلية‭ ‬التوظيف‭ ‬القيمة‭ ‬عبر‭ ‬تغطية‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأساسية‭ ‬ودمجهم‭ ‬بالكامل‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

برنامج‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬مصمم‭ ‬لتزويد‭ ‬الشباب‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭. ‬ويتماشى‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬مع‭ ‬مبادرات‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭. ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والعالم‭ ‬المهني‭ ‬وذلك‭ ‬لتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭. ‬