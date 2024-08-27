الصندوق العقاري: تمكين أكثر من 18 ألف مستفيد من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي

(MENAFN
- Al Watan)
كشف صندوق التنمية العقارية عن استفادة 18500 مستفيد من الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية الربع الأول 2024م.
وقُدم الحل التمويلي أقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقاري بالمملكة لمستفيدي "سكني" وذلك بدعم من "الصندوق العقاري" بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، حيث منح مستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء و"البناء الذاتي" فرصة تنافسية لتوقيع عقودهم التمويلية بأقل هامش ربح تمويلي لتملك منازلهم.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، إن الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي والذي يصل إلى 2.59٪" جاء بهدف تخفيف عبء التمويل على المستفيدين وتمكينهم من التملك بكل يسر وسهولة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الحل التمويلي مكّن 18500 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية الربع الأول 2024.
وأضاف بن ماضي أن الحل التمويلي يأتي امتدادًا للدور الريادي للصندوق لإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية ومعالجتها لتسهيل رحلة تملك المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أنه في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية جاء الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" لتعزيز فرص تملّك 12500 آلاف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء وبسبب الطلب المتزايد على الحل التمويلي تم إتاحة الفرصة لنحو 6 آلاف مستفيد من منتج البناء الذاتي، مشيرًا إلى أن الصندوق أتاح الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية بجانب أقل هامش ربح تمويلي منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق قدم الحل التمويلي والذي يُعد الأقل على مستوى سوق التمويل العقاري بالشراكة مع مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، ومصرف الانماء، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في إتاحة الحلول التمويلية الممكنة لتملك السكن الملائم.
الجدير بالذكر أن معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد الحقيل دشن على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في سبتمبر 2023 الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59%.
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