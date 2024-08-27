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الصندوق العقاري: تمكين أكثر من 18 ألف مستفيد من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي

8/27/2024 2:57:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف صندوق التنمية العقارية عن استفادة 18500 مستفيد من الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية الربع الأول 2024م.
وقُدم الحل التمويلي أقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقاري بالمملكة لمستفيدي "سكني" وذلك بدعم من "الصندوق العقاري" بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، حيث منح مستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء و"البناء الذاتي" فرصة تنافسية لتوقيع عقودهم التمويلية بأقل هامش ربح تمويلي لتملك منازلهم.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، إن الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي والذي يصل إلى 2.59٪" جاء بهدف تخفيف عبء التمويل على المستفيدين وتمكينهم من التملك بكل يسر وسهولة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الحل التمويلي مكّن 18500 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية الربع الأول 2024.
وأضاف بن ماضي أن الحل التمويلي يأتي امتدادًا للدور الريادي للصندوق لإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية ومعالجتها لتسهيل رحلة تملك المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أنه في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية جاء الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" لتعزيز فرص تملّك 12500 آلاف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء وبسبب الطلب المتزايد على الحل التمويلي تم إتاحة الفرصة لنحو 6 آلاف مستفيد من منتج البناء الذاتي، مشيرًا إلى أن الصندوق أتاح الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية بجانب أقل هامش ربح تمويلي منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق قدم الحل التمويلي والذي يُعد الأقل على مستوى سوق التمويل العقاري بالشراكة مع مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، ومصرف الانماء، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في إتاحة الحلول التمويلية الممكنة لتملك السكن الملائم.
الجدير بالذكر أن معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد الحقيل دشن على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في سبتمبر 2023 الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59%.

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