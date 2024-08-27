مرسى: التضامن تضيف 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة - جريدة البورصة

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدى“تكافل وكرامة”، كما سيتم فحص 25 ألف تظلم بالتعاون مع وزارة الصحة بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة خلال سبتمبر المقبل.

قالت مايا مرسى، التضامن الاجتماعى، خلال مؤتمر صحفى، إن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة بيانات الخدمات فى برامج الحماية الاجتماعية لضم جميع الفئات المستحقة للدعم، ومن المقرر إضافة 50 ألف أسرة إلى برنامج“تكافل وكرامة”، ليصل إجمالى عدد الأسر التى تم إضافتها خلال ثلاثة أشهر فقط إلى 170 ألف أسرة فى هذا البرنامج.

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أوضحت أن تحسين الخدمة وتقديمها بشكل جيد هو الهدف الأساسى خلال الفترة الحالية، سواء فى مراكز تأهيل الإعاقة أو جميع المؤسسات والوحدات التابعة للوزارة.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة وتقييم الخدمة بشكل مستمر من خلال عدة طرق، من ضمنها المتسوق السرى، وهو شخص تابع للوزارة يقدم للحصول على الخدمة كمواطن عادى من الجهات التابعة للوزارة لمعرفة ما يتم داخل الإدارات والمديريات التابعة للوزارة، وذلك لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات وكيفية التعامل معهم.

وتابعت:“تسعى الوزارة إلى تطبيق الضبطية القضائية فى بعض الخدمات المقدمة، مثل دور مؤسسات الرعاية، لضمان تحسين الخدمة المقدمة”.

وقالت إنه يوجد فريق عمل يعمل بشكل مكثف على إنهاء جميع قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى“تكافل وكرامة” خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم مراجعة استحقاق نحو مليون بطاقة“تكافل وكرامة” منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالى.

وأوضحت أنه جارٍ العمل على ملف ذوى الإعاقة، ويتم العمل حاليًا على اللجان الموحدة لتلك الفئة لإنهاء جميع الإجراءات من خلال لجنة واحدة، وتمت طباعة 105 آلاف بطاقة من الخدمات المتكاملة، ولم يتم تسليمها لأن أصحابها لم تقبل لاستلامها منذ أكثر من عام.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يوجد 25 ألف تظلم من ذوى الإعاقة بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة، وجارٍ العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من الفحص فيها خلال الشهر المقبل.

وأوضحت أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير وميكنة خدمات الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، كما تم تشكيل لجان تنسيقية مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للإعاقة للعمل بشكل جماعى لتقديم الخدمات للفئات المستحقة للدعم.

وتابعت:“الوزارة تشجع دخول الأسر المستفيدة فى برنامج“الإقراض والادخار” للتمكين الاقتصادى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والدخول فى دائرة الإنتاج، ويتم العمل مع المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى فى هذا المشروع لإفادة أكبر عدد ممكن من البرنامج”.

وأضافت أنه جارٍ العمل على إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى ليكون مطابقًا للبنوك التى تخضع للبنك المركزى المصرى، ويجرى إعداد مجموعة من الخبراء لتطبيق النظام وتدريب العاملين فى البنك ورقمنة جميع البيانات، ومن المتوقع تدشين الشكل الجديد لنظام البنك خلال شهر يناير المقبل.

وأكدت أن هذا التطوير لن يغير من طبيعة العمل كبنك اجتماعى وخدمى، ولكن الهدف الأساسى من ذلك هو تطبيق المزيد من الحوكمة فى نظام العمل.