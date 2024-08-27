الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت إدارة البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء تخصيص دعم قدره 521 مليون دولار لمواصلة بناء بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، وإضافة 9200 منفذ شحن عام للسيارات.
وحسب بيان وزارة الطاقة الأمريكية، تضاعف عدد شواحن السيارات الكهربائية منذ تولى الرئيس“جو بايدن” منصبه، ليتجاوز العدد حاليًا 192 ألف منفذ شحن عام، بمعدل إضافة حوالي ألف وحدة شحن جديدة كل أسبوع.
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وقالت وزيرة الطاقة“جينيفر جرانهولم”:“هذا الاستثمار لدعم تطوير شبكة شحن وطنية يسهل الوصول إليها، وسيوفر وظائف محلية جيدة الأجر مع منح الأمريكيين المزيد من الخيارات، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية لشراء المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة”.
وأضافت“بولي تروتنبرج” نائبة وزير النقل:“يعد الدعم الممنوح اليوم جزءًا أساسيًا من ضمان قدرة كل أمريكي على العثور على شاحن بسهولة مثل محطة الوقود، مما سيقلل من التلوث، ويخفض التكاليف على الأسر”.
وسيتم تخصيص 321 مليون دولار لتمويل 41 مشروعًا يستهدف توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بينما سيُخصص 200 مليون دولار لتمويل 10 مشاريع للشحن السريع، تستهدف تطوير شبكة الشحن والوقود البديل الوطنية.
المصدر:
MENAFN27082024000202011048ID1108607181
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