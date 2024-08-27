الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت إدارة البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء تخصيص دعم قدره 521 مليون دولار لمواصلة بناء بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، وإضافة 9200 منفذ شحن عام للسيارات.

وحسب بيان وزارة الطاقة الأمريكية، تضاعف عدد شواحن السيارات الكهربائية منذ تولى الرئيس“جو بايدن” منصبه، ليتجاوز العدد حاليًا 192 ألف منفذ شحن عام، بمعدل إضافة حوالي ألف وحدة شحن جديدة كل أسبوع.

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وقالت وزيرة الطاقة“جينيفر جرانهولم”:“هذا الاستثمار لدعم تطوير شبكة شحن وطنية يسهل الوصول إليها، وسيوفر وظائف محلية جيدة الأجر مع منح الأمريكيين المزيد من الخيارات، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية لشراء المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة”.

وأضافت“بولي تروتنبرج” نائبة وزير النقل:“يعد الدعم الممنوح اليوم جزءًا أساسيًا من ضمان قدرة كل أمريكي على العثور على شاحن بسهولة مثل محطة الوقود، مما سيقلل من التلوث، ويخفض التكاليف على الأسر”.

وسيتم تخصيص 321 مليون دولار لتمويل 41 مشروعًا يستهدف توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بينما سيُخصص 200 مليون دولار لتمويل 10 مشاريع للشحن السريع، تستهدف تطوير شبكة الشحن والوقود البديل الوطنية.

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