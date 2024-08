رواد أعمال يأتون بالعطور العربية إلى البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – رائدا أعمال برازيليان ملتزمان بجلب العطور من الدول العربية إلى السوق الوطنية. خلال عملهم في بيع والعطور بالجملة عن طريق مجموعة Grupo Fratelli. أسس كل من أندريه بريزولا ودانيال سانتوس Fratelli Al Tawasu . وهو فرع يركز على الوساطة التجارية بين العلامات التجارية للعطور العربية والموزعين البرازيليين في هذا القطاع.

ووفقاً لمقابلة أجراها الشريكان مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية، لدى الشركة بالفعل عقد مع شركة أحمد المغربي للعطور، وهي شركة في الإمارات العربية المتحدة، وتبحث حالياً عقوداً مع ثلاث علامات تجارية أخرى في المنطقة. ووفقاً لبريزولا فإن هدف Fratelli Al Tawasul هو العمل مع علامات تجارية قوية من العطور في الدول العربية والتي لا تزال غير موجودة في السوق البرازيلية. حيث ينويان أن يأتوا إلى البرازيل بعطور فاخرة تنافس تلك العطور الأجنبية الشهيرة إلى أقصى حد ممكن.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس مجموعة Grupo Fratelli في آذار/مارس الماضي، حيث تحتوي على متجر افتراضي الكتروني لأعمال بيع العطور ومستحضرات التجميل بشكل عام بالجملة. وعلى الرغم من استمرارية الشركاء في هذا النشاط، إلا أن تركيزهم يصب الآن وبشكل خاص على تسويق العطور العربية من خلال القسم الذي تم تأسيسه في العام 2023. ويعتقد بريزولا بأنه من الممكن للشركة أن تجلب للسوق البرازيلية كذلك منتجات عربية أخرى والتي يرون بأنها تمتلك فرصاً للانتشار في السوق البرازيلية.

سانتوس (على يسار الصورة) وبريزولا (على يمين الصورة) مع مسؤول القسم المالي في الشركة (في الوسط)

ويضيف بريزولا بأن Fratelli Al Tawasul لن تقوم فقط بأعمال الوساطة التجارية فقط لشركة أحمد المغربي، وإنما ستهتم كذلك بصورة هذه العلامة التجارية والتسويق لها في البرازيل. ويشير كذلك إلى أن هناك موزعين برازيليين مهتمين بالفعل

بعلامة أحمد المغربي التجارية وبأن ممثل الشركة سيتواجد في البرازيل في معرض الجمال –

Beauty Fair، وهو المعرض الذي سيعقد في شهر أيلول/سبتمبر في ساو باولو، حيث ستشارك شركة بريزولا وسانتوس في هذا المعرض في جناح الموزعين.

ويؤكد بريزولا قائلاً:“إن العطور العربية في تزايد في البرازيل وأن سوق مستحضرات التجميل والعطور البرازيلية هي ثالث أكبر سوق في العالم”. ووفقاً لسانتوس، فإن الغاية كذلك هي تقديم السوق البرازيلية للعرب وتعريفهم عليها. حيث يعتقد رجل الأعمال بأن مصنعي المنطقة العربية لا يعرفون حجم الفرص التي تقدمها السوق البرازيلية. ويضيف:“لدينا سوق عملاقة جداً، إنهم لا يعرفون أبعاد هذه السوق البرازيلية وكمية استهلاكها”.

يثق الشريكان بالإمكانات التي تتمتع بها العطور العربية لدى البرازيليين. حيث يؤكد بريزولا:“إنها عطور زكية وفواحة جداً. عندما جربت هذه العطور سحرت بها وبديمومتها. أما تغليفها ففيه لمسة فارهة”. كما أضاف بأن سعر العطور العربية أقل من تلك العطور العالمية. ويأمل بريزولا أن تبدأ العطور العربية الأولى بالوصول إلى البرازيل في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

توحيد القوى

وكان كل من بريزولا وسانتوس اللذان ولدا في مدينة أوساسكو في ساو باولو قد قررا أن يوحدا قواهما في أول مشروع معاً من خلال تأسيس مجموعة Grupo Fratelli. وكان بريزولا قد عمل في شركة استيراد وشركة تأمين والكونسيرج الخاص بالعائلة. وعلى يقين من أنه يريد تأسيس شركته الخاصة وفكرة المجال الذي سيعمل فيه، دعا صديقه دانيال ليكون شريكه. دانيال فني في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ويكمل تدريباً تقنياً جديداً في الإدارة، بالإضافة إلى شهادة في علوم الحاسوب.

