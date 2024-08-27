رواد أعمال يأتون بالعطور العربية إلى البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – رائدا أعمال برازيليان ملتزمان بجلب العطور من الدول العربية إلى السوق الوطنية. خلال عملهم في بيع والعطور بالجملة عن طريق مجموعة Grupo Fratelli. أسس كل من أندريه بريزولا ودانيال سانتوس Fratelli Al Tawasu . وهو فرع يركز على الوساطة التجارية بين العلامات التجارية للعطور العربية والموزعين البرازيليين في هذا القطاع.

ووفقاً لمقابلة أجراها الشريكان مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية، لدى الشركة بالفعل عقد مع شركة أحمد المغربي للعطور، وهي شركة في الإمارات العربية المتحدة، وتبحث حالياً عقوداً مع ثلاث علامات تجارية أخرى في المنطقة. ووفقاً لبريزولا فإن هدف Fratelli Al Tawasul هو العمل مع علامات تجارية قوية من العطور في الدول العربية والتي لا تزال غير موجودة في السوق البرازيلية. حيث ينويان أن يأتوا إلى البرازيل بعطور فاخرة تنافس تلك العطور الأجنبية الشهيرة إلى أقصى حد ممكن.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس مجموعة Grupo Fratelli في آذار/مارس الماضي، حيث تحتوي على متجر افتراضي الكتروني لأعمال بيع العطور ومستحضرات التجميل بشكل عام بالجملة. وعلى الرغم من استمرارية الشركاء في هذا النشاط، إلا أن تركيزهم يصب الآن وبشكل خاص على تسويق العطور العربية من خلال القسم الذي تم تأسيسه في العام 2023. ويعتقد بريزولا بأنه من الممكن للشركة أن تجلب للسوق البرازيلية كذلك منتجات عربية أخرى والتي يرون بأنها تمتلك فرصاً للانتشار في السوق البرازيلية.

سانتوس (على يسار الصورة) وبريزولا (على يمين الصورة) مع مسؤول القسم المالي في الشركة (في الوسط)

ويضيف بريزولا بأن Fratelli Al Tawasul لن تقوم فقط بأعمال الوساطة التجارية فقط لشركة أحمد المغربي، وإنما ستهتم كذلك بصورة هذه العلامة التجارية والتسويق لها في البرازيل. ويشير كذلك إلى أن هناك موزعين برازيليين مهتمين بالفعل

بعلامة أحمد المغربي التجارية وبأن ممثل الشركة سيتواجد في البرازيل في معرض الجمال –

Beauty Fair، وهو المعرض الذي سيعقد في شهر أيلول/سبتمبر في ساو باولو، حيث ستشارك شركة بريزولا وسانتوس في هذا المعرض في جناح الموزعين.

ويؤكد بريزولا قائلاً:“إن العطور العربية في تزايد في البرازيل وأن سوق مستحضرات التجميل والعطور البرازيلية هي ثالث أكبر سوق في العالم”. ووفقاً لسانتوس، فإن الغاية كذلك هي تقديم السوق البرازيلية للعرب وتعريفهم عليها. حيث يعتقد رجل الأعمال بأن مصنعي المنطقة العربية لا يعرفون حجم الفرص التي تقدمها السوق البرازيلية. ويضيف:“لدينا سوق عملاقة جداً، إنهم لا يعرفون أبعاد هذه السوق البرازيلية وكمية استهلاكها”.

يثق الشريكان بالإمكانات التي تتمتع بها العطور العربية لدى البرازيليين. حيث يؤكد بريزولا:“إنها عطور زكية وفواحة جداً. عندما جربت هذه العطور سحرت بها وبديمومتها. أما تغليفها ففيه لمسة فارهة”. كما أضاف بأن سعر العطور العربية أقل من تلك العطور العالمية. ويأمل بريزولا أن تبدأ العطور العربية الأولى بالوصول إلى البرازيل في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

توحيد القوى

وكان كل من بريزولا وسانتوس اللذان ولدا في مدينة أوساسكو في ساو باولو قد قررا أن يوحدا قواهما في أول مشروع معاً من خلال تأسيس مجموعة Grupo Fratelli. وكان بريزولا قد عمل في شركة استيراد وشركة تأمين والكونسيرج الخاص بالعائلة. وعلى يقين من أنه يريد تأسيس شركته الخاصة وفكرة المجال الذي سيعمل فيه، دعا صديقه دانيال ليكون شريكه. دانيال فني في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ويكمل تدريباً تقنياً جديداً في الإدارة، بالإضافة إلى شهادة في علوم الحاسوب.

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