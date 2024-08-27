المركزى يرفع حصته فى أفريكسم بنك بنحو 2.6%

(MENAFN
- Al-Borsa News) زيادة رأسمال الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى إلى 653 مليون جنيه
رفع البنك المركزى حصته فى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير“أفريكسم بنك” إلى 17.2% خلال العام المالى الماضى مقارنة مع 14.6% فى العام المالى الأسبق.
فيما ارتفعت قيمة مساهمته إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار.
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وكشف البنك أن حصته فى مؤسسة أفريقيا للتمويل بلغت 3.8% بقيمة 3.12 مليار جنيه مقابل 2.43 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
واستقرت مساهمات البنك فى جميع المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة لكن قيمتها ارتفعت فى عدد من المؤسسات بينها البنك الإسلامى للتنمية ووصلت إلى 7.07 مليار جنيه مقابل 5.31 مليار.
ووصلت قيمة مساهمته فى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى إلى 457 مليون جنيه مقابل 53 مليونًا، مع ثبات حصته فيها عند 70% من رأس المال.
وفى البنك العربى الإفريقى ارتفعت مساهمة البنك المركزى إلى 54.7 مليار جنيه مقابل 32.6 مليار، والمصرف العربى الدولى إلى 17 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار، وفى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إلى 152 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه.
وفى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجيا ارتفعت قيمة مساهمته إلى 2.23 مليار جنيه مقابل 1.64 مليار جنيه، وفى شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى 538 مليون جنيه مقابل 513 مليونًا، وفى شركة إيجى كاش إلى 264 مليونًا مقابل 105 ملايين جنيه.
وزادت قيمة حصته فى شركة الهوية المالية الرقمية إلى 301 مليون جنيه من نحو 275 مليونًا.
وإجمالًا ارتفعت مساهمات البنك المركزى فى الشركات إلى 75.8 مليار جنيه مقابل 45.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت فى المؤسسات الدولية إلى 22.6 مليار جنيه مقابل 19.4 مليار جنيه.
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