المركزى يرفع حصته فى أفريكسم بنك بنحو 2.6%

رفع حصته فى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير“أفريكسم بنك” إلى 17.2% خلال العام المالى الماضى مقارنة مع 14.6% فى العام المالى الأسبق.

فيما ارتفعت قيمة مساهمته إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار.

موضوعات“المركزى” يتحول للربحية العام المالى الماضى ويحقق 22.8 مليار جنيه 901.6 مليون جنيه صافى أرباح“aiBANK” النصف الأول من 2024 البنوك المتخصصة تنتظر قواعد تراخيصها للانطلاق

وكشف البنك أن حصته فى مؤسسة أفريقيا للتمويل بلغت 3.8% بقيمة 3.12 مليار جنيه مقابل 2.43 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

واستقرت مساهمات البنك فى جميع المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة لكن قيمتها ارتفعت فى عدد من المؤسسات بينها البنك الإسلامى للتنمية ووصلت إلى 7.07 مليار جنيه مقابل 5.31 مليار.

ووصلت قيمة مساهمته فى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى إلى 457 مليون جنيه مقابل 53 مليونًا، مع ثبات حصته فيها عند 70% من رأس المال.

وفى البنك العربى الإفريقى ارتفعت مساهمة البنك المركزى إلى 54.7 مليار جنيه مقابل 32.6 مليار، والمصرف العربى الدولى إلى 17 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار، وفى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إلى 152 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه.

وفى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجيا ارتفعت قيمة مساهمته إلى 2.23 مليار جنيه مقابل 1.64 مليار جنيه، وفى شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى 538 مليون جنيه مقابل 513 مليونًا، وفى شركة إيجى كاش إلى 264 مليونًا مقابل 105 ملايين جنيه.

وزادت قيمة حصته فى شركة الهوية المالية الرقمية إلى 301 مليون جنيه من نحو 275 مليونًا.

وإجمالًا ارتفعت مساهمات البنك المركزى فى الشركات إلى 75.8 مليار جنيه مقابل 45.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت فى المؤسسات الدولية إلى 22.6 مليار جنيه مقابل 19.4 مليار جنيه.