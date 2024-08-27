Umair Masoom - Founder and Managing Director of myco

Web3 streaming myco raises $10 million for its Series A funding

حققت منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة أ، الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, DUBAI , August 27, 2024 /EINPresswire / --

منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" تجمع 10 مليون دولار في جولة التمويل الأولى من الفئةأ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أغسطس 2024– حققت منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة أ، حيث جمعت 10 مليون دولار من صناديق استثمار رائدة في رأس المال المخاطر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وشمل المشاركون الرئيسيون في جولة التمويل هذه: "ضمان للإستثمار"، و"أبتوس لابز"، و"بي ديجيتال"، و"موكا فينتشيرز"، و"آرت 3 فاوندايشن"، و"غاف كابيتال بارتنرز"، و"ميكس ميديا نيتوورك"، و"فاكتور6 كابيتال بارتنرز" و"إنجين ستارتر"، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين. كذلك، شارك في جولة التمويل 88 مستثمراً معتمداً عبر منصة Republic.

تم جمع رأس المال من خلال عرض اكتتاب الأسهم والرموز الرقمية بتقييم ما بعد المال بقيمة 80 مليون دولار، بدعم من شركة ضمان للإستثمار كشريك استشاري ومستثمر أولي، وشركة و"ريبابليك كريبتو" كمستشار Web3.

وكانت "مايكو" قد أعلنت الشهر الماضي عن تحقيقها أول عام ربح لها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون دولار أمريكي، مع تحقيق إيرادات قدرها 7.5 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024.

يرافق هذا الإنجاز التمويلي صفقة إضافية بملايين الدولارات في شكل منح ومكافآت أداء مع شريك "مايكو" الجديد في مجال البلوكتشين ، مؤسسة "أبتوس"، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تطلق المنصة رمزها الرقمي الأداة الأصلي على بلوكتشاين "أبتوس" في بداية الربع الرابع من 2024، إلى جانب نقل بنيتها التحتية.

وفي معرض تعليقه، قال عمير معصوم، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "مايكو": "لقد أثبتت "مايكو" بالفعل قدرتها على التوسع في الأسواق الرئيسية، حيث حققت مؤشرات استثنائية في نمو المستخدمين والاحتفاظ بهم والإيرادات وبناء المجتمع. ومن خلال هذه التمويلات الجديدة، نخطط لتكرار نجاحنا من خلال التوسع في أسواق ذات خصائص ديموغرافية مماثلة وشراكات إقليمية قوية".

نجحت أقسام البث المباشر في "مايكو" في تأمين حقوق مهمة حتى عام 2025، بما في ذلك حقوق بطولة الكريكيت الدولية وبطولة الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت، وجميع حقوق الكريكيت الرئيسية لأمريكا الشمالية عبر تلفزيون "ويلو"، فضلاً عن حقوق البث لاتحاد الاسكواش العالمي واتحاد الاسكواش المصري. بالإضافة إلى ذلك، تملك "مايكو" حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في باكستان وحقوق بث رياضية متنوعة مثل بطولة آسيا للهوكي وبطولة القتال الحر الشجاعة (Brave MMA)، إلى جانب حقوق بث الألعاب الإلكترونية الرائدة لألعاب مثل كاونتر سترايك 2 وببجي وفالورانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بعد التوسع الأخير في أمريكا الشمالية ومصر، تقوم "مايكو" بتحديد مناطق نمو استراتيجية أخرى وتهدف إلى إغلاق ثاني لتمويلها من الجولة الاستثمارية الأولى بحلول أوائل عام 2025.

- انتهى-

ملاحظات للمحررين

نبذة عن مايكو

"مايكو" هو تطبيق خارق للبث المباشر، يجمع بين خدمات الاشتراك بالفيديو عند الطلب (SVOD) والإعلانات الفيديو عند الطلب (AVOD) في بيئة لامركزية. المنصة تضم أكثر من 13 مليون مستخدم مسجل و3 ملايين مستخدم نشط شهريًا من أكثر من 190 دولة. يستند إلى طبقة اقتصادية تعتمد على المنظومات الرقمية اللامركزية(Web3) ، ويحقق التمكين الحقيقي والملكية لكل من المشاهدين ومنشئي المحتوى. اليوم، تُعد "مايكو" المنصة الأسرع نموًا في عالم البث المباشر القائم على المنظومات الرقمية اللامركزية (Web3)، حيث تضم مجموعة متنوعة من المحتويات المتكاملة عموديًا، بدءًا من الرياضات النقل الحي والأفلام والوثائقيات وصولاً إلى محتوى المؤثرين والمحتوى المُنشأ من قِبل المستخدمين، مع أكثر من مليون فيديو على المنصة. تتوفر منصة "مايكو" على المتصفح الإلكتروني ومتاجر التطبيقات"آبل ستور"و"غوغل ستور"و"هواوي آب غاليري"، وقد حققت أكثر من مليار انطباع خلال الـ12 شهرًا الماضية بمتوسط وقت تفاعل مذهل يبلغ 35 دقيقة، كما تربطها شراكات إعلانية مع أكثر من 100 علامة تجارية رائدة وشراكات محتوى مع أكثر من 50 قناة محتوى عالمية.

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