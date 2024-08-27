العالول يدعو القنصل البريطاني إلى تكثيف جهود وقف عدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طالب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، إلى مضاعفة الجهود والعمل على إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
كما دعا العالول، كورنر خلال اللقاء الذي جمعهما في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى العمل على معالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل في قطاع غزة، الذي يحتاج إلى جهد دولي، وإطار سياسي لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان ألا يتكرر العدوان مجدداً.
وقال، إنه فضلا عن الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فإنها تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية، عبر تدمير شامل للمخيمات والمناطق كافة من خلال الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنشآت، وتكثيف الحواجز العسكرية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسة تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
بدورها، جددت كورنر "موقف الحكومة البريطانية الداعم للجهود الفلسطينية من أجل إيقاف الحرب، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين وعلى أساس الشرعية الدولية".
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