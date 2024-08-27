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العالول يدعو القنصل البريطاني إلى تكثيف جهود وقف عدوان الاحتلال على شعبنا

8/27/2024 8:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - طالب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، إلى مضاعفة الجهود والعمل على إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

كما دعا العالول، كورنر خلال اللقاء الذي جمعهما في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى العمل على معالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل في قطاع غزة، الذي يحتاج إلى جهد دولي، وإطار سياسي لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان ألا يتكرر العدوان مجدداً.

وقال، إنه فضلا عن الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فإنها تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية، عبر تدمير شامل للمخيمات والمناطق كافة من خلال الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنشآت، وتكثيف الحواجز العسكرية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسة تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

بدورها، جددت كورنر "موقف الحكومة البريطانية الداعم للجهود الفلسطينية من أجل إيقاف الحرب، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين وعلى أساس الشرعية الدولية".


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