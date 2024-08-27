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عرنكي: تصريحات بن غفير وتصاعد الانتهاكات في الأقصى ينذران بخطر قادم

8/27/2024 8:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، إن تصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، تنذر بالخطر القادم الذي من الممكن أن يتسبب فيه غلاة المتطرفين الإسرائيليين وحكومة اليمين الإرهابية في إسرائيل.

واعتبر عرنكي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تصريحات بن غفير تأتي في إطار المحاولات والمساعي الإسرائيلية إلى تغيير الوضع القائم المعروف بقانون الـ"ستاتيكو" داخل المسجد الأقصى، وإعادة تشكيله بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الإسرائيلية.

ونوه عرنكي إلى أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى لا سيما الاقتحامات اليومية المستمرة والتي يشارك فيها أعضاء من حكومة الاحتلال وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر مدينة القدس جزءا من أراضي الدولة الفلسطينية، والمسجد الأقصى ملك خاص للمسلمين يجب عدم المساس به.

وجدد عرنكي دعوته للعالم الإسلامي والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما ووضع حد لانتهاكات الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وإنهاء حرب الإبادة التي يشهدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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