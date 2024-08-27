"دبي للإعلام" تستضيف وفد مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل

(MENAFN
- Outlook entertainment) دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل سعادة محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ "دبي للإعلام"، سعادة عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز "إرادة" للعلاج والتأهيل، وبحث معه آفاق التعاون وتعزيز الشراكة البناءة بين الطرفين في مختلف المجالات، وجاء ذلك خلال زيارة وفد المركز إلى مقر "دبي للإعلام"، اطلع خلالها على تجربة المؤسسة وإمكانياتها اللوجستية، واستراتيجيتها المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي وتنمية المواهب.
وحضر اللقاء كل من شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وسارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في "دبي للإعلام" ونبيلة عثمان، مدير مكتب المدير التنفيذي وأمينة عجلان، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مركز "إرادة".
وفي هذا الإطار، أكد محمد سليمان الملا حرص "دبي للإعلام" على توطيد علاقاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومد جسور التواصل معها. وقال: "تلتزم "دبي للإعلام" عبر برامجها ومبادراتها المختلفة بأداء رسالتها الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتعزيز الوعي المعرفي بأهمية الخدمة المجتمعية وأنماط الحياة الإيجابية والتماسك الأسري"، لافتاً إلى أن المؤسسة تشجع موظفيها على المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تنسجم مع أهدافها الرامية إلى تشجيع الممارسات المسؤولة في بيئة العمل.
من جانبه، عبر عبد الرزاق أميري عن سعادته بالتعاون مع "دبي للإعلام"، واصفاً إياه بـ "الخطوة المثمرة". وقال: "سيتيح تعاوننا مع "دبي للإعلام" العديد من الفرص والحلول الإعلامية المبتكرة التي تساعدنا في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة من خلال تعاوننا مع مجموعة من البرامج التوعوية التي تبثها "دبي للإعلام" عبر منصاتها المتعددة، ما يساهم في تعزيز الجهود التي يبذلها المركز الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها لأفراد المجتمع"، مشيداً بما تمتلكه "دبي للإعلام" من إمكانيات وكوادر وما تتميز به من قدرات وطاقات إبداعية قادرة على تقديم مضمون إعلامي راقٍ ومتميز، يعكس تطور القطاع الإعلامي في دبي.
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