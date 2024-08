قلب ماريا كاري «تحطّم»...لماذا؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت كاري في بيان، إن والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون توفيتا في اليوم نفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما نقلت شبكة ((بي بي سي)) البريطانية.وأضافت يوم الاثنين: ((لقد تحطم قلبي لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. للأسف، في تحول مأساوي للأحداث، فقدت أختي حياتها في اليوم نفسه)).



وقالت المغنية الحائزة على جائزة ((غرامي)) 5 مرات، إنها شعرت بالامتنان لقضاء بعض الوقت مع والدتها في الأسبوع الذي سبق وفاتها، وطلبت احترام خصوصية الموقف.



ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.



ووالدة كاري باتريشيا (87 عاماً)، كانت مغنية أوبرا سابقة ومدربة صوت من أصل آيرلندي - أميركي.



وفي مذكرات ماريا كاري لعام 2020، بعنوان ((معنى ماريا كاري))، وصفت المغنية علاقتها المعقدة بوالدتها، قائلة إنها تسببت لها في ((كثير من الألم والارتباك)).

وقالت كاري (55 عاماً)، إنه كانت هناك منافسة بينهما. وأضافت أن الغيرة المهنية ((تأتي مع النجاح، ولكن عندما يكون الشخص هو والدتك ويتم الكشف عن الغيرة في مثل هذا العمر الصغير، فهذا مؤلم بشكل خاص)).



لكنها تحدثت أيضاً عن الحب العميق الذي كانت تكنه لوالدتها، وكتبت في الإهداء: ((إلى بات، والدتي، التي أعتقد أنها فعلت أفضل ما في وسعها رغم كل شيء. سأحبك بأفضل ما أستطيع، دائماً)).



وفي مقابلة مع غايل كينغ عام 2022، قالت المغنية إنها تأثرت ((بالتأكيد)) بانتقادات والدتها عندما كانت تكبر.



وأضافت أنها كانت تنسب دائماً إلى والدتها الفضل في تعرفها على الموسيقى.

وكانت علاقة كاري بأختها الكبرى أليسون (63 عاماً)، معقدة أيضاً.



وفي مذكراتها، كتبت عن الانفصال عنها وعن شقيقها مورغان، قائلة إنه ((كان من الآمن عاطفياً وجسدياً بالنسبة لي ألا يكون لدي أي اتصال)).



وقامت أليسون بمقاضاة كاري بمبلغ 1.2 مليون دولار (909780 جنيهاً إسترلينياً) بعد إصدار المذكرات بسبب ((ضائقة عاطفية هائلة))، ووصفتها بأنها ((انتقامية)).



وتوفي والد المغنية، ألفريد، في عام 2002 بسبب السرطان عن عمر يناهز 72 عاماً.

وتعدّ كاري واحدة من أنجح المطربات على مستوى العالم.



وتعدّ أغنيتها المنفردة ((All I Want For Christmas Is You)) هي أغنية عيد الميلاد الأكثر مبيعاً لفنانة على الإطلاق.



وتحمل الرقم القياسي لأكثر الأغاني الفردية التي وصلت إلى المركز الأول في قائمة ((Billboard Hot 100)) لفنان منفرد بواقع 19 أغنية، وباعت أكثر من 220 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وعملت حكماً في برنامج المنافسة ((American Idol)).-(وكالات)