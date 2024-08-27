قلب ماريا كاري «تحطّم»...لماذا؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت كاري في بيان، إن والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون توفيتا في اليوم نفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما نقلت شبكة ((بي بي سي)) البريطانية.وأضافت يوم الاثنين: ((لقد تحطم قلبي لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. للأسف، في تحول مأساوي للأحداث، فقدت أختي حياتها في اليوم نفسه)).



وقالت المغنية الحائزة على جائزة ((غرامي)) 5 مرات، إنها شعرت بالامتنان لقضاء بعض الوقت مع والدتها في الأسبوع الذي سبق وفاتها، وطلبت احترام خصوصية الموقف.



ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.



ووالدة كاري باتريشيا (87 عاماً)، كانت مغنية أوبرا سابقة ومدربة صوت من أصل آيرلندي - أميركي.



وفي مذكرات ماريا كاري لعام 2020، بعنوان ((معنى ماريا كاري))، وصفت المغنية علاقتها المعقدة بوالدتها، قائلة إنها تسببت لها في ((كثير من الألم والارتباك)).

وقالت كاري (55 عاماً)، إنه كانت هناك منافسة بينهما. وأضافت أن الغيرة المهنية ((تأتي مع النجاح، ولكن عندما يكون الشخص هو والدتك ويتم الكشف عن الغيرة في مثل هذا العمر الصغير، فهذا مؤلم بشكل خاص)).



لكنها تحدثت أيضاً عن الحب العميق الذي كانت تكنه لوالدتها، وكتبت في الإهداء: ((إلى بات، والدتي، التي أعتقد أنها فعلت أفضل ما في وسعها رغم كل شيء. سأحبك بأفضل ما أستطيع، دائماً)).



وفي مقابلة مع غايل كينغ عام 2022، قالت المغنية إنها تأثرت ((بالتأكيد)) بانتقادات والدتها عندما كانت تكبر.



وأضافت أنها كانت تنسب دائماً إلى والدتها الفضل في تعرفها على الموسيقى.

وكانت علاقة كاري بأختها الكبرى أليسون (63 عاماً)، معقدة أيضاً.



وفي مذكراتها، كتبت عن الانفصال عنها وعن شقيقها مورغان، قائلة إنه ((كان من الآمن عاطفياً وجسدياً بالنسبة لي ألا يكون لدي أي اتصال)).



وقامت أليسون بمقاضاة كاري بمبلغ 1.2 مليون دولار (909780 جنيهاً إسترلينياً) بعد إصدار المذكرات بسبب ((ضائقة عاطفية هائلة))، ووصفتها بأنها ((انتقامية)).



وتوفي والد المغنية، ألفريد، في عام 2002 بسبب السرطان عن عمر يناهز 72 عاماً.

وتعدّ كاري واحدة من أنجح المطربات على مستوى العالم.



وتعدّ أغنيتها المنفردة ((All I Want For Christmas Is You)) هي أغنية عيد الميلاد الأكثر مبيعاً لفنانة على الإطلاق.



وتحمل الرقم القياسي لأكثر الأغاني الفردية التي وصلت إلى المركز الأول في قائمة ((Billboard Hot 100)) لفنان منفرد بواقع 19 أغنية، وباعت أكثر من 220 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وعملت حكماً في برنامج المنافسة ((American Idol)).-(وكالات)