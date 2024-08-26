مصادر: عز الدخيلة تعد الدراسات الفنية لمصنع الحاويات بميناء الإسكندرية - جريدة البورصة

تعتزم وزارة النقل إقامة أول لتصنيع الحاويات فى مصر بالمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

وقالت مصادر مطلعة لـ“البورصة”، إن شركة“عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لاعتماد المنتج من الجهات العالمية.

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أضافت أن الدراسات تشمل الطاقة الإنتاجية والمواصفات القياسية العالمية للحاويات التى سيتم تصنيعها.

وقالت إن الشركة ستكون أحد المستثمرين من القطاع الخاص فى المصنع الذى تعمل الوزارة على إنشائه.

وتعكف هيئة ميناء الإسكندرية على تجهيز منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا كمرحلة أولى بالإضافة للتوسع فى المرحلة الثانية والتى تشمل إضافة نحو 600 فدان.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد الاستثمارات الإجمالية للمشروع الذى أعلنت الوزارة عن الشروع فى تنفيذه نهاية الشهر الماضى، وأكدت أن التكلفة ستكون بالمليارات، وأن الدراسة التفصيلية ستحدد حجم الاستثمارات الإجمالية التى سيتم ضخها فى المصنع.

وأشارت إلى أن وزارة النقل تستهدف تقديم الدراسات التفصيلية للمؤسسات الدولية المسئولة عن قطاع الشحن واللوجستيات للحصول على الموافقات الخاصة بمعايير إنتاج الحاويات عالميا، خاصة أن الوزارة تطمح فى عرض منتجات الحاويات المصرية بأسعار تنافسية فى الأسواق العالمية.

ولفتت إلى أن إنشاء المصنع يستهدف استكمال حلقة اللوجستيات فى مصر خاصة أن توجه الدولة فى الوقت الحالى جعل مصر مركزا عالميا لتجارة الترانزيت فى إطار تنمية وتطوير وإنشاء الموانئ البحرية والبرية والجافة وكذلك إنشاء شبكة الطرق وتحسين منظومة النقل متعدد الوسائط.