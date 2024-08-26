مصادر: عز الدخيلة تعد الدراسات الفنية لمصنع الحاويات بميناء الإسكندرية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) المصنع سيقام بالمنطقة اللوجستية بالميناء وانتهاء الدراسات المبدئية الشهر المقبل
تعتزم وزارة النقل إقامة أول مصنع لتصنيع الحاويات فى مصر بالمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.
وقالت مصادر مطلعة لـ“البورصة”، إن شركة“عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لاعتماد المنتج من الجهات العالمية.
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أضافت أن الدراسات تشمل الطاقة الإنتاجية والمواصفات القياسية العالمية للحاويات التى سيتم تصنيعها.
وقالت إن الشركة ستكون أحد المستثمرين من القطاع الخاص فى المصنع الذى تعمل الوزارة على إنشائه.
وتعكف هيئة ميناء الإسكندرية على تجهيز منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا كمرحلة أولى بالإضافة للتوسع فى المرحلة الثانية والتى تشمل إضافة نحو 600 فدان.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد الاستثمارات الإجمالية للمشروع الذى أعلنت الوزارة عن الشروع فى تنفيذه نهاية الشهر الماضى، وأكدت أن التكلفة ستكون بالمليارات، وأن الدراسة التفصيلية ستحدد حجم الاستثمارات الإجمالية التى سيتم ضخها فى المصنع.
وأشارت إلى أن وزارة النقل تستهدف تقديم الدراسات التفصيلية للمؤسسات الدولية المسئولة عن قطاع الشحن واللوجستيات للحصول على الموافقات الخاصة بمعايير إنتاج الحاويات عالميا، خاصة أن الوزارة تطمح فى عرض منتجات الحاويات المصرية بأسعار تنافسية فى الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن إنشاء المصنع يستهدف استكمال حلقة اللوجستيات فى مصر خاصة أن توجه الدولة فى الوقت الحالى جعل مصر مركزا عالميا لتجارة الترانزيت فى إطار تنمية وتطوير وإنشاء الموانئ البحرية والبرية والجافة وكذلك إنشاء شبكة الطرق وتحسين منظومة النقل متعدد الوسائط.
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