طرح مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت وزارة البترول مزايدة جديدة فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ضمن خريطة الاستشكافات التى نشرتها الوزارة لعام 2025.

وتهدف المزايدة إلى جذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية من النفط والغاز ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتوسيع عمليات الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة فى البلاد، مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية.

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وبحسب الموقع الإلكترونى للوزارة تشمل المزايدة مناطق بحرية وبرية ومن المنتظر أن تشارك فيها شركات عالمية لتقديم عروضها للمشاركة فى عمليات التنقيب، طبقًا لاتفاقيات اقتسام الإنتاج المعمول بها فى مصر.



وتوفر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وصولاً افتراضيًا لكل المعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة، بما فى ذلك حزم البيانات والمعلومات الفنية لكل قطاع من، مسوحات سيزمية، وبيانات الآبار، وحزم البيانات والدراسات الفنية للمناطق.

وبحسب بيانات قاعدة بيانات منظمة أوبك فإن احتياطيات مصر من البترول تصل إلى 3.3 مليار برميل، وهى مستقرة مقارنة بالعام الماضى.

ويصل إنتاج مصر من النفط الخام إلى متوسط 545 ألف برميل يوميًا خلال يونيو الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة جودى.

تسعى وزارة البترول لزيادة إنتاج الغاز والبترول فى مصر عبر جذب استثمارات أجنبية فى القطاع كأحد آليات تعزيز الإنتاج، وكشف الشركاء الأجانب خططهم خلال سلسلة اجتماعات عقدها وزير البترول كريم بدوى.

وتستهدف شركة فاروس إنرجى مضاعفة الإنتاج من نحو 3 آلاف برميل يومياً الى 6 آلاف برميل خلال عامين.

فيما حفرت شركة أبكس الأمريكية نحو 13 بئرًا بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ توسعاتها وزيادة الإنتاج خاصة من الحقول المتقادمة.