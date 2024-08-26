طرح مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت وزارة البترول مزايدة جديدة فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ضمن خريطة الاستشكافات التى نشرتها الوزارة لعام 2025.
وتهدف المزايدة إلى جذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية من النفط والغاز ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتوسيع عمليات الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة فى البلاد، مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية.
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وبحسب الموقع الإلكترونى للوزارة تشمل المزايدة مناطق بحرية وبرية ومن المنتظر أن تشارك فيها شركات عالمية لتقديم عروضها للمشاركة فى عمليات التنقيب، طبقًا لاتفاقيات اقتسام الإنتاج المعمول بها فى مصر.
وتوفر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وصولاً افتراضيًا لكل المعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة، بما فى ذلك حزم البيانات والمعلومات الفنية لكل قطاع من، مسوحات سيزمية، وبيانات الآبار، وحزم البيانات والدراسات الفنية للمناطق.
وبحسب بيانات قاعدة بيانات منظمة أوبك فإن احتياطيات مصر من البترول تصل إلى 3.3 مليار برميل، وهى مستقرة مقارنة بالعام الماضى.
ويصل إنتاج مصر من النفط الخام إلى متوسط 545 ألف برميل يوميًا خلال يونيو الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة جودى.
تسعى وزارة البترول لزيادة إنتاج الغاز والبترول فى مصر عبر جذب استثمارات أجنبية فى القطاع كأحد آليات تعزيز الإنتاج، وكشف الشركاء الأجانب خططهم خلال سلسلة اجتماعات عقدها وزير البترول كريم بدوى.
وتستهدف شركة فاروس إنرجى مضاعفة الإنتاج من نحو 3 آلاف برميل يومياً الى 6 آلاف برميل خلال عامين.
فيما حفرت شركة أبكس الأمريكية نحو 13 بئرًا بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ توسعاتها وزيادة الإنتاج خاصة من الحقول المتقادمة.
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