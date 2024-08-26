رئيس ديوان الرقابة: إنجاز رياضي عالمي جديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الرياضي العالمي الجديد الذي يبعث على الفخر والاعتزاز يرسّخ مكانة مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات الدولية، ويعكس ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متميزة بفضل ما تحظى به من رعاية سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن «هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين بمختلف ميادين الرياضة، التي أصبحت محل تشريف واعتزاز لأبناء البحرين ودافعًا لهم ليواصلوا بعزمهم وإرادتهم إعلاء راية الوطن خفاقة في مختلف المنافسات الإقليمية والعالمية».
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