رئيس ديوان الرقابة: إنجاز رياضي عالمي جديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬الدولية،‭ ‬ويعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬ميادين‭ ‬الرياضة،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬محل‭ ‬تشريف‭ ‬واعتزاز‭ ‬لأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬ودافعًا‭ ‬لهم‭ ‬ليواصلوا‭ ‬بعزمهم‭ ‬وإرادتهم‭ ‬إعلاء‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنافسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‮»‬‭.‬

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