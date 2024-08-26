الملك يهنئ رئيسة مولدوفا بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ رئيسة مولدوفا بذكرى الاستقلال
التاريخ
8/26/2024 7:27:26 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامـة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهوريـة مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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