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الملك يهنئ رئيسة مولدوفا بذكرى الاستقلال

8/26/2024 7:27:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامـة‭ ‬السيدة‭ ‬مايا‭ ‬ساندو‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬مولدوفا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلادها‭.‬

أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامتها‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهوريـة‭ ‬مولدوفا‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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