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الجوابرة: متفائل برحلتي مع السلط.. وأندية المحترفين ستواجه موسما شاقا

8/26/2024 3:13:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – عبر لاعب فريق السلط إبراهيم الجوابرة، عن تفاؤله بشأن تجربته الجديدة مع فريق السلط، خصوصا وأن الفريق يضم حاليا لاعبين على مستوى فني مميز، ويشرف عليه جهاز فني مجتهد بقيادة المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي ديان صالح، وإدارة مميزة لها طموحات في أن يكون الفريق بمراكز متقدمة بعيدة عن معركة النجاة من الهبوط.
وبين الجوابرة في حديثه لـ"الغد"، أن الموسم الحالي يشهد تقاربا في المستوى الفني بسبب نقطتين جوهريتين تمر بهما الأندية، الأولى عدم جاهزية معظم الفرق في الجانبين الفني والبدني نظرا للسرعة في إقامة الموسم الكروي الحالي، وعدم إعطاء الفرق فرصة مناسبة للتحضيرات من خلال الإعداد المناسب وخوض مباريات ودية تجهيزا للموسم بصورة تعكس الصورة الحقيقة للفرق، والنقطة الثانية، هي أن الفرق الباحثة عن إحراز الألقاب متقاربة من الناحية الفنية وهدفها واضح وهو إرضاء الجماهير التي لا تقبل بغير اللقب، فيما تبحث الفرق الأخرى عن الهروب من المراكز الأربعة الأخيرة التي تهبط بأصحابها إلى الدرجة الأولى، وفقا لمعطيات هذه الأندية وظروفها المالية.
وأكد الجوابرة أن منافسات بطولة درع الاتحاد والتي تنطلق بعد غد، ستساهم في زيادة الانسجام بين لاعبي السلط، وتعد محطة تحضيرية جيدة لاستئناف منافسات الدوري عقب خوض المنتخب الوطني مواجهتين مهمتين أمام المنتخبين الكويتي والفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026.
وأكد الجوابرة، أن الموسم الحالي سيكون صعبا وشاقا على الأندية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها، وتحتاج إلى وقفة من الإدارات والجماهير وراء الفرق، للمساهمة في توفير عناصر النجاح والاستمرار خلال الموسم، وأضاف: "جولات الأسابيع الأولى من دوري المحترفين جاءت قوية وجميلة وحملت غزارة تهديفية رغم عدم جاهزية الفرق فنيا، وعدم اكتمال صفوفها، وتأخر فترة الإعداد لأكثر من فريق مثل السلط".
وأثنى الجوابرة على الجماهير "السلطية" الداعمة لفريقها خلال المواسم الماضية، من خلال التشجيع المثالي والمؤازرة ورفع معنويات اللاعبين، وقال: "جمهور السلط غني عن التعريف ومنتم لمدينته، أنا من اللاعبين الذين واجهوا فريق السلط في مناسبات عدة، وكنت معجبا بحماسه وانتمائه لفريقه، وأتمنى وجوده مع الفريق في كل المباريات ومختلف الملاعب، فهو روح الفريق وقلبه النابض".
وعرج الجوابرة على الحديث عن المنتخب الوطني قائلا:" الآمال كبيرة وعريضة على المنتخب الذي يضم حاليا جيلا مميزا من اللاعبين في مختلف المراكز، والثقة والأمل بالنشامى لا حدود لهما في تحقيق الإنجاز التاريخي المنتظر بالتأهل للمونديال للمرة الأولى، الظروف مناسبة من مختلف النواحي، والتفاؤل طريق المنظومة الرياضية الأردنية التي تقف خلف الفريق ونجومه".
وبدأ الجوابره رحلته مع النادي الأهلي في سن الرابعة عشرة، وتدرج بفرقه تحت 16 و18 و20 سنة، وأشركه المدرب القدير نهاد صوقار وهو ابن 18 عاما في الفريق الأول، وشارك مع الأهلي في منافسات دوري الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب عيسى الترك، وكانت أولى مبارياته الرسمية أمام العربي، وعاش مع "الليث الأبيض" فرحة الصعود مجددا إلى دوري المحترفين في الموسم 2014-2015.
وانتقل الجوابرة لفريق ذات راس في الموسم 2015-2016، ثم لفريق سحاب في الموسم 2016-2017، والجزيرة في الموسم التالي، قبل أن يعود للأهلي في الموسم 2018-2019، علما أنه لعب لنصف موسم مع شباب الأردن في العام 2013، تحت قيادة الروماني فلورين متروك، وشارك الفريق فرحة التتويج بلقب الدوري، كما لعب للمنشية في العام 2014، وساهم في ثباته بين أندية المحترفين، ولعب مع الوحدات في الموسمين 2020-2021 و2021-2022، وخاض تجربة احترافية مع فريق السيب العماني.
وسبق للجوابرة أن تم استدعاؤه للمنتخب في مناسبتين، الأولى في عهد المدير الفني عبدالله أبو زمع، وشارك في مباراتين وديتين أمام عُمان والمغرب، والمرة الثانية تحت قيادة البلجيكي فيتال بوركيلمانز، ضمن التحضيرات للاستحقاقات الآسيوية، حيث شارك في المباراة الودية أمام نيبال في أحد التجمعات التدريبية.

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