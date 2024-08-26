لقاء محافظ هيئة الحكومة الرقمية بغرفة أبها مع الشركات الرقمية بعسير

(MENAFN
- Al Watan)
قام اليوم محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس/ أحمد بن محمد الصويان بزيارة غرفة أبها واستقبله خلالها النائب الأول لرئيس غرفة أبها الأستاذ/ مهدي آل هضبان اليامي بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد آل سحيم ، ويهدف اللقاء إلى مناقشة وتعزيز الشراكات، كما تم بحث فرص التحسين في مجال التحول الرقمي .
من جانبه قام آل هضبان بالترحيب بمحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس/ أحمد بن محمد الصويان في زيارته لمنطقة عسير والغرفة مؤكداً على أن اللقاء يأتي لحرص هيئة الحكومة الرقمية للالتقاء مع مسؤولي الشركات الرقمية بمنطقة عسير لمناقشة وتعزيز الشراكات، كما تم بحث فرص التحسين في مجال التحول الرقمي ، وذلك لرسم مسارات واعدة ومحفزة لمستقبل استخدام التقنيات الرقمية في أعمال كافة الجهات بالمنطقة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير وهيئة تطويرها .
مشيراً إلى أن غرفة أبها تسعى من خلال تنظيم مثل هذا اللقاءات إلى استعراض مبادرات الهيئة للشركات ذات العلاقة لتوضيح وشرح السياسيات والخطط والبرامج الرقمية مع اقتراح مشروعات الأنظمة واستبيان التعديلات المطلوبة لها و المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية مع تقديم الاستشارات والخدمات لقطاع الأعمال بمنطقة عسير.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.
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