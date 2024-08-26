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لقاء محافظ هيئة الحكومة الرقمية بغرفة أبها مع الشركات الرقمية بعسير

8/26/2024 3:01:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قام اليوم محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس/ أحمد بن محمد الصويان بزيارة غرفة أبها واستقبله خلالها النائب الأول لرئيس غرفة أبها الأستاذ/ مهدي آل هضبان اليامي بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد آل سحيم ، ويهدف اللقاء إلى مناقشة وتعزيز الشراكات، كما تم بحث فرص التحسين في مجال التحول الرقمي .
من جانبه قام آل هضبان بالترحيب بمحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس/ أحمد بن محمد الصويان في زيارته لمنطقة عسير والغرفة مؤكداً على أن اللقاء يأتي لحرص هيئة الحكومة الرقمية للالتقاء مع مسؤولي الشركات الرقمية بمنطقة عسير لمناقشة وتعزيز الشراكات، كما تم بحث فرص التحسين في مجال التحول الرقمي ، وذلك لرسم مسارات واعدة ومحفزة لمستقبل استخدام التقنيات الرقمية في أعمال كافة الجهات بالمنطقة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير وهيئة تطويرها .
مشيراً إلى أن غرفة أبها تسعى من خلال تنظيم مثل هذا اللقاءات إلى استعراض مبادرات الهيئة للشركات ذات العلاقة لتوضيح وشرح السياسيات والخطط والبرامج الرقمية مع اقتراح مشروعات الأنظمة واستبيان التعديلات المطلوبة لها و المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية مع تقديم الاستشارات والخدمات لقطاع الأعمال بمنطقة عسير.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

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