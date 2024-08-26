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الحكومة تنفى إلغاء صرف السكر المدعم على بطاقات التموين

8/26/2024 2:52:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على بطاقات التموين.

وأوضح المركز الإعلامي، اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

موضوعات متعلقة الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية ((الملابس)) و((المنسوجات)) تجتمعان مع الحكومة لمناقشة اللائحة التنفيذية لـ((السماح المؤقت)) وزير التموين يؤكد على ضرورة زيادة المعروض من الذهب بالأسواق لضبط الأسعار

وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

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