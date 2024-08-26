البحرين: إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أنشأت البحرين جائزة دولية بهدف تسليط الضوء على الجهود والمشاريع القائمة على قيم الحرية الدينية والتعايش السلمي والاحترام المتبادل. وقد أُطْلِقَ على هذه الجائزة““، حيث تم إنشاؤها خلال الشهر الجاري آب/أغسطس، استناداً لقرار ملكي صادر عن جلالة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، كان رئيس مجلس الأمناء في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، عبد الله بن أحمد آل خليفة قد تحدث في مؤتمر صحفي حول هذه الجائزة. حيث سيقوم مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بوضع السياسات المتعلقة بهذه الجائزة والإشراف عليها.

عبد الله بن أحمد آل خليفة متحدثاً للصحافة

وقد وصف آل خليفة الجائزة على أنها مبادرة عالمية ومبتكرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأضاف بأنها انعكاس للمنهج الرؤيوي لملك البحرين الذي يهدف لتعزيز القيم الإنسانية التي تعزز عالماً آمناً وسلمياً ومستداماً. ووفقاً له فإن الجائزة تستند على تقاليد البحرين التاريخية من الانفتاح والتنوع الثقافي بهدف تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الثقافات ونبذ التطرف والكراهية.

وقد اتخذت البحرين سلسلة من الاجراءات في هذا الاتجاه. حيث يوضح الموقع الإلكتروني للجائزة هذا المسار، تماماً كما تحدث آل خليفة عنه للصحفيين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق إعلان ملك البحرين في العام 2017 كوثيقة ورسالة دولية لإرشاد البلدان والمناطق إلى طريق السلام والاستقرار. ومن ضمن مبادرات أخرى من هذا النوع، قام هذا البلد العربي في العام 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

كيف ستكون جائزة البحرين؟

ينص الأمر الملكي الذي صدر لإنشاء هذه الجائزة على المبادئ التوجيهية الخاصة بها، والتي انطلاقاً منها سيقوم المجلس بوضع السياسة العامة المتعلقة بها. ومن ضمن التفاصيل التي تم تحديدها أن الجائزة ستكون دولية وسيتم منحها كل سنتين للأفراد والمنظمات أصحاب المساهمات الهامة ذات الصلة بحوار الحضارات والتعايش السلمي. وسيترأس لجنة التحكيم، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فضلاً عن خبراء معترف بهم عالمياً. حيث ستكون الجائزة عبارة عن جائزة مالية وشهادة ووسام.

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©Yuri Kochetkov/Pool/AFPBNA

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