هانس وَكسِل يتولى منصب الرئيس الجديد للمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة /PNN/ وصل إلى القدس في يوم السبت الموافق 24 آب/ أغسطس هانس وَكسِل، ليتولى منصب الرئيس الجديد للمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية.

رئيس المكتب الامريكي للشؤون الفلسطينية وَكسِل هو رفيع المستوى ذو خبرة واسعة في السياسة الخارجية التي تدعم الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب.

وقد شغل مناصب رئيسية في وزارة الخارجية الأمريكية، والقيادة المركزية الأمريكية، والبعثات الأمريكية في لبنان وأفغانستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

في منصبه الجديد، سوف يعمل وَكسِل مع القادة السياسيين الفلسطينيين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع الفلسطيني الأوسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

لدى وصوله إلى القدس، صرّح

وَكسِل قائلًا:“إن تعزيز الدعم الأمريكي للشعب الفلسطيني سيكون أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر والسنوات القادمة. أتطلع إلى هذا العمل، وخاصة إلى التواصل مع الفلسطينيين من جميع مناحي الحياة لتعزيز العلاقة والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة والشعب الفلسطيني.”

وفي أيامه الأولى من توليه منصبه، سوف يتجول وَكسِل في مدينة القدس ويقوم بزيارة الضفة الغربية لعقد لقاءات تعريفية.