بعد إعلان محيطه منطقة عسكرية: صحة غزة تطالب بتوفير الحماية لمستشفى شهداء الأقصى

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - طالبت الوزارة بضرورة "توفير الحماية لمستشفى شهداء الأقصى والمرضى والكوادر الصحية فيه"، بعد إعلان جيش الاحتلال محيطه منطقة عمليات عسكرية.

وقالت وزارة الصحة اليوم الإثنين، إن شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يواصل عمله رغم إعلان جيش الاحتلال محيطه "منطقة عسكرية"، فيما غادره عدد من المرضى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات، تسبب بحدوث حالة من الهلع بين المرضى، وهروب عدد منهم من المستشفى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".

وأشارت إلى أن "الطواقم الصحية بالمستشفى متمسكة بتقديم رسالتها، وهناك نحو 100 مريض ما زالوا فيه، منهم 7 في العناية المركزة".

وطالبت الوزارة بضرورة "توفير الحماية لمستشفى شهداء الأقصى والمرضى والكوادر الصحية فيه"، بعد إعلان جيش الاحتلال محيطه منطقة عمليات عسكرية.

وفي السياق، أكد متحدث مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، أنّ "الطواقم الصحية تواصل تقديم خدماتها الطبية لنحو 100 مريض ما زالوا يرقدون على أسرة المستشفى ومنهم 7 في العناية المركزة".

وأضاف أن "مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى الذي يقدم خدماته الطبية لنحو مليون فلسطيني نازح وسط قطاع غزة".

وطالب الدقران "المنظمات الدولية والأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى والمرضى والعاملين بداخله، خشية تكرار سيناريوهات المستشفيات الأخرى التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي، مثل مجمّعي الشفاء وناصر بمدينة غزة وخانيونس".

ومنذ بدء الحرب، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج مستشفيات كثيرة من الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

كما تمنع إسرائيل منذ بدء الحرب دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، إلا القليل منها للمؤسسات الدولية، بحيث تقول حكومة غزة إن ما يدخل من مساعدات لا يلبي احتياجات السكان المهولة وهو ما تؤكده وكالة "أونروا" الأممية.



