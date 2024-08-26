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وزير شؤون القدس يطلع القنصل التركي العام على التطورات الفلسطينية

8/26/2024 8:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/ PNN - بحث وزير شؤون القدس أشرف الأعور، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بالرام، مع القنصل التركي العام في فلسطين إسماعيل كوبانوغلو، الأوضاع في فلسطين عامة، وفي مدينة القدس خاصة.

وأعرب الوزير الأعور، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للدعم الثابت الذي تقدمه تركيا إلى الشعب الفلسطيني، مشدداً على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي، وأن زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا مؤخرا أكدت ذلك، وضرورة البناء على ما قاله الرئيس في خطابه أمام البرلمان التركي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

واستعرض الوزير مع القنصل التركي العام المستجدات والتطورات في مدينة القدس وضواحيها، حيث تصاعد عمليات الهدم خلال الفترة الماضية إلى جانب زيادة أعداد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى. وتحدث عن الظروف الصعبة التي يعيشها المقدسيون وتراجع الحركة السياحية الدينية إلى المسجد الأقصى، نتيجة العدوان على غزة والتضييقات التي يفرضها الاحتلال على السياح.

وثمن الأعور الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية إلى الفلسطينيين، وإلى مدينة القدس، معربًا عن أمله في استمراره وتوسيع أطر وأفق التعاون، لا سيما في مجالي التعليم والتوأمة بين البلديات.

بدوره، أكد القنصل التركي نجاح زيارة الرئيس محمود عباس لتركيا، وأن الأصداء كانت إيجابية على خطابه في البرلمان، وأن الأطياف السياسية جميعها في داخل البرلمان قد رحبت به، ووجدوا أن المبادرة إلى زيارة قطاع غزة والقدس خطوة مهمة وجريئة.

وعبر القنصل التركي العام عن دعم بلاده للحقوق الشرعية الفلسطينية، مؤكدا مواصلة جهودها في دعم الفلسطينيين والمقدسيين خاصة، وزيادة أفق التعاون الثنائي واستمراره مستقبلاً بمختلف المجالات.

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