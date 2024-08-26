الكويت وقطر توقعان اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشيخ نواف السعود: التزويد حسب العقد سيبدأ في أول يناير 2025
علي إبراهيم
وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة صباح اليوم الاثنين اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد بن شريدة الكعبي.
وخلال حفل التوقيع الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية في مجمع القطاع النفطي، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، إن التزويد حسب العقد سيبدأ في أول يناير 2025، مبينا ان الاتفاق يعد الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة، وهو ما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ومنها الطاقة.
واضاف السعود ان الاتفاقية تجسد التزامَ مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشيًا مع استراتيجيتنا للتحول بالطاقة بحلول 2050. كما تسعى المؤسسة لتلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، لاسيما أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.
وزاد قائلا "في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعصف بأسواق النفط العالمية، تفتخر مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع شركة عالمية ذات سمعة رفيعة مثل قطر للطاقة، فالغاز القطري سيوفر لنا الثقة والاستقرار المطلوبين لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في كل الظروف. وتعاون مؤسسة البترول الكويتية مع قطر للطاقة يمتد إلى ما هو أبعد من المجال التجاري فهو شهادة على القيم والأهداف المشتركة التي تدفع بلدينا إلى الأمام، وتؤكد علاقتنا
المشتركة".
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