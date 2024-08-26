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الكويت وقطر توقعان اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

8/26/2024 7:21:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الشيخ نواف السعود: التزويد حسب العقد سيبدأ في أول يناير 2025


علي إبراهيم

وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة صباح اليوم الاثنين اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد بن شريدة الكعبي.

وخلال حفل التوقيع الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية في مجمع القطاع النفطي، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، إن التزويد حسب العقد سيبدأ في أول يناير 2025، مبينا ان الاتفاق يعد الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة، وهو ما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ومنها الطاقة.

واضاف السعود ان الاتفاقية تجسد التزامَ مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشيًا مع استراتيجيتنا للتحول بالطاقة بحلول 2050. كما تسعى المؤسسة لتلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، لاسيما أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.


وزاد قائلا "في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعصف بأسواق النفط العالمية، تفتخر مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع شركة عالمية ذات سمعة رفيعة مثل قطر للطاقة، فالغاز القطري سيوفر لنا الثقة والاستقرار المطلوبين لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في كل الظروف. وتعاون مؤسسة البترول الكويتية مع قطر للطاقة يمتد إلى ما هو أبعد من المجال التجاري فهو شهادة على القيم والأهداف المشتركة التي تدفع بلدينا إلى الأمام، وتؤكد علاقتنا
المشتركة".

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