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استمرار هطول الأمطار بعدد من المناطق وضباب على مرتفعات مكة والجنوب

8/26/2024 4:58:51 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مكة المكرمة (الطائف).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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