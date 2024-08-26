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الحرب على غزة تدخل يومها ال 225 / شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات

8/26/2024 2:14:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة تؤوي نازحين شمال النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم البريج.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وجنوبا، أوضحت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، أن جثامين ثلاثة شهداء وصلوا بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات ومباني سكنية غربي مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.

MENAFN26082024000205011050ID1108599590

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