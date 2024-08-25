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((فيلكا)) والسياحة العالمية

8/25/2024 11:51:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله في دفع المشاريع التنموية والإصلاحات الملموسة ومكافحة الفساد الإداري في البلاد، وتطبيق القوانين وفق الرؤية الأميرية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسير الاتفاقيات ومنها اتفاقية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الصندوق العالمي للمعالم.
وفي الحقيقة.. لم تخل أي من المساعي الحكومية السابقة لتطوير الجزر الكويتية على مدار سنوات عمل الحكومة مع وجود مجلس الأمة إلا أن العوائق كانت تحول دون تنفيذ المشاريع في تطوير الجزر الكويتية بداية من جزيرة «فيلكا»، الجزيرة التي كتبت حولها مقالا في 2019، تحت عنوان «تطوير الجزر وجزيرة فيلكا»، تضمن المقال بعض القراءات عام 2000 عن مشروع تطوير جزيرة فيلكا، حينما أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي مشروع تطوير الجزيرة وتحويلها إلى جزيرة سكنية سياحية تجارية استثمارية بمناطق سكنية وفنادق ومنتجعات عام 2001، وصولا إلى عام 2003 بفتح باب الحديث عن تمكين 3 شركات لتطوير الجزيرة شركة لبناء مساكن وشركة لإنشاء مرافق ترفيهية وقرى علاجية وأما الشركة الثالثة فتبني فنادق وخدمات ومهبط طائرات، ناهيك عن مشروع قدم لبناء جسر من رأس السالمية إلى جزيرة «فيلكا»، وعند مراجعة الأرشيف الإخباري يثبت موافقة اللجنة الفنية في المجلس البلدي على مشروع الجسر في أكتوبر 2008 وقرارات أخرى تلتها في أعوام متتالية ومتفرقة للنهوض بتطوير الجزر الكويتية، ومنها جزيرة «فيلكا».
نعم.. لم تكن المرة الأولى التي استحوذ ملف تطوير «فيلكا» على اهتمامي كمواطن وكاتب راصد لمشاريع وطني التنموية، وحول هذا الملف بالذات في عام 2018 كتبت مقالا تحت عنوان «المجلس والحكومة وقانون تطوير الجزر» تحديدا في 18/10/2018، واستبشرت خيرا حينها عندما رأيت أنها ستكون من أهم إنجازات المجلس «قانون تطوير الجزر».
إن ما تقوم به الحكومة الحالية من تصدر القرار بتطوير الجزر الكويتية وإجراء مسح شامل لجزيرة فيلكا لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المرسومة محليا وعالميا، وحتما أراها ستعود بالعوائد السياحية الثقافية على ميزانية الدولة مصادقة للقرار الحكومي الرشيد والصائب، وستكون في المستقبل من أوسع البوابات السياحية بل الوجهة الأولى للسياحة في الكويت،
خاصة ان جزيرة «فيلكا» زاخرة تاريخيا وثقافيا وتراثيا. كمواطن مستبشر جدا بتوقيع اتفاقية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع منظمة الصندوق الدولي للمعالم في مسعى الى إدراج جزيرة «فيلكا» على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للتراث العالمي.

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