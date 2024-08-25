أمراض قاع الحوض الشائعة

(MENAFN
- Al Watan)
سلس البول: ضعف عضلات الحوض يمكن أن يجعل من الصعب السيطرة على البول، وهذا يحدث لأن عضلات الحوض غير قوية بما يكفي للتحكم في فتح وإغلاق مجرى البول، مما يؤدي إلى السلس البولي، الذي يسبب تسرب البول دون سيطرة عند السعال أو العطس أو الضحك أو القفز.
سلس البراز: تلعب عضلات الحوض أيضا دورا مهما في التحكم في العضلة العاصرة الشرجية، وضعف هذه العضلات يمكن أن يؤدي إلى سلس البراز (صعوبة الوصول إلى الحمام في الوقت المناسب عند الحاجة للإخراج).
هبوط أعضاء الحوض: في الحالات الشديدة يمكن أن تتحرك أو تهبط أعضاء الحوض بسبب الدعم غير الكافي، فقد يحدث هبوط في الرحم أو المستقيم أو المثانة، وفي بعض الحالات يمكن أن ينزلق العضو عبر فتحة المهبل أيضا.
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