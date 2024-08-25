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أمراض قاع الحوض الشائعة

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سلس البول: ضعف عضلات الحوض يمكن أن يجعل من الصعب السيطرة على البول، وهذا يحدث لأن عضلات الحوض غير قوية بما يكفي للتحكم في فتح وإغلاق مجرى البول، مما يؤدي إلى السلس البولي، الذي يسبب تسرب البول دون سيطرة عند السعال أو العطس أو الضحك أو القفز.
سلس البراز: تلعب عضلات الحوض أيضا دورا مهما في التحكم في العضلة العاصرة الشرجية، وضعف هذه العضلات يمكن أن يؤدي إلى سلس البراز (صعوبة الوصول إلى الحمام في الوقت المناسب عند الحاجة للإخراج).
هبوط أعضاء الحوض: في الحالات الشديدة يمكن أن تتحرك أو تهبط أعضاء الحوض بسبب الدعم غير الكافي، فقد يحدث هبوط في الرحم أو المستقيم أو المثانة، وفي بعض الحالات يمكن أن ينزلق العضو عبر فتحة المهبل أيضا.

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