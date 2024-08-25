ممثل رابعة الجنوبية يقترح غرس نخلتين في كل بيت إسكاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
يعتزم ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي الجنوبية محمد دراج رفع مقترح غرس نخلتين في كل بيت من بيوت الإسكان للمواطنين وذلك بغية زيادة عدد النخيل التي اشتهرت بها البحرين آنذاك بـ(أم الميلون نخلة).
وقال إن المقترح يأتي تباعا للحملة الوطنية لزراعة نخلة في كل بيت التي تم إعلانها في السنوات المنصرمة إثر الضغوط التي تعرضت لها النخلة جراء الزحف العمراني وشح المياه العذبة مع زيادة الأملاح في التربة، فضلا عن الضغوط الحيوية الأخرى الناجمة عن الإصابة ببعض الآفات الحشرية كحشرة سوسة النخيل الحمراء، وكل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى تقليص أعداد النخيل في المملكة وزال عنها خاصية بلد المليون نخلة مما أفقدها جمالية المنظر الذي كانت تتمتع به.
وأوضح بأن المقترح من الممكن أن تتبناه الشراكة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة كخطوة أولى لإنجاحه في تشجيع المواطنين على غرس النخيل والاستفادة منها في الثمار والمظهر الجمالي وتعزيز إعادة مكانة النخلة في المجتمع البحريني في الجوانب البيئية والاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة في السنوات الماضية.
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