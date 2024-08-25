ممثل رابعة الجنوبية يقترح غرس نخلتين في كل بيت إسكاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يعتزم‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬رفع‭ ‬مقترح‭ ‬غرس‭ ‬نخلتين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬من‭ ‬بيوت‭ ‬الإسكان‭ ‬للمواطنين‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬النخيل‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬آنذاك‭ ‬بـ‭(‬أم‭ ‬الميلون‭ ‬نخلة‭).‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المقترح‭ ‬يأتي‭ ‬تباعا‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لزراعة‭ ‬نخلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المنصرمة‭ ‬إثر‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬النخلة‭ ‬جراء‭ ‬الزحف‭ ‬العمراني‭ ‬وشح‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الأملاح‭ ‬في‭ ‬التربة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬الحيوية‭ ‬الأخرى‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬الآفات‭ ‬الحشرية‭ ‬كحشرة‭ ‬سوسة‭ ‬النخيل‭ ‬الحمراء،‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬المجتمعة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬أعداد‭ ‬النخيل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وزال‭ ‬عنها‭ ‬خاصية‭ ‬بلد‭ ‬المليون‭ ‬نخلة‭ ‬مما‭ ‬أفقدها‭ ‬جمالية‭ ‬المنظر‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتبناه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى‭ ‬لإنجاحه‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬غرس‭ ‬النخيل‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الثمار‭ ‬والمظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬إعادة‭ ‬مكانة‭ ‬النخلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

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