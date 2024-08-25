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السيسي يحذر بعد اجتماعه مع رئيس الأركان الأمريكي من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان

8/25/2024 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تشارلز‭ ‬براون‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‮»‬‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بعد‭ ‬التصعيد‭ ‬الجديد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬داعيا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقفة‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬السيسي،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬المصرية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬الراهن‭ ‬يتطلب‭ ‬وقفة‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لبذل‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬وتكثيف‭ ‬الضغوط،‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر،‭ ‬ووقف‭ ‬حالة‭ ‬التصعيد‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬‮«‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬صون‭ ‬استقرار‭ ‬لبنان‭ ‬وسيادته‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬وبراون‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تُعقد‭ ‬فيه‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬ومصرية‭ ‬وقطرية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وشدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬المصرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬القطرية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬إرسال‭ ‬وفد‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬سيؤخذ‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭. ‬وكانت‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬سترسل‭ ‬وفدا‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40405‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬93468‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬استشهد‭ ‬71‭ ‬شخصا‭ ‬وأصيب‭ ‬112‭ ‬آخرون‭ ‬فيما‭ ‬وصفتها‭ ‬الوزارة‭ ‬بثلاث‭ ‬‮«‬مجازر‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬الحزب‭ ‬اللبناني‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة‭. ‬

لكنّ‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬ارتفع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنيّة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتوعّدت‭ ‬طهران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بالردّ‭ ‬على‭ ‬مقتلهما‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬بالمسيرات‭ ‬والصواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬أولي‮»‬‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬شكر‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إحباط‭ ‬‮«‬جزء‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭.
‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قتل‭ ‬605‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بينهم‭ ‬391‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و131‭ ‬مدنيا‭. ‬

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