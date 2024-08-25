السيسي يحذر بعد اجتماعه مع رئيس الأركان الأمريكي من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – الوكالات: حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون أمس في القاهرة من «مخاطر» فتح جبهة جديدة في لبنان، بعد التصعيد الجديد بين حزب الله وإسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى «وقفة حاسمة» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، إن «الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل».
وحذّر «من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان»، مؤكدا «ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته».
وجاء اللقاء بين السيسي وبراون في يوم يفترض أن تُعقد فيه جولة مفاوضات جديدة في القاهرة بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية بين إسرائيل وحماس في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
وشدّد الرئيس المصري «على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين».
وأعلنت واشنطن يوم الجمعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» وليام بيرنز وصل إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد إن قرار إرسال وفد إلى القاهرة سيؤخذ في الساعات القليلة القادمة. وكانت حماس قد أعلنت يوم السبت أنها سترسل وفدا إلى القاهرة.
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن ما لا يقل عن 40405 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 93468 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.
وفي آخر 24 ساعة استشهد 71 شخصا وأصيب 112 آخرون فيما وصفتها الوزارة بثلاث «مجازر» إسرائيلية في القطاع.
ومنذ بدء العدوان يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية، بعد فتح الحزب اللبناني ما أسماه «جبهة إسناد» لغزة.
لكنّ منسوب التوتر ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت إلى إسرائيل. وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما.
وأعلن حزب الله أمس الأحد شنّ «هجوم كبير» بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل في «ردّ أولي» على اغتيال شكر. وأعلنت إسرائيل إحباط «جزء كبير» من الهجوم.
ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قتل 605 أشخاص في لبنان، بينهم 391 مقاتلا من حزب الله و131 مدنيا.
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