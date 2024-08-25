طيران الخليج تستكمل عملية تدقيق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (أياسا)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكملت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عملية تدقيق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (أياسا)، وهي هيئة تابعة للمفوضية الأوروبية ومسؤولة عن سلامة الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي، مما يؤهل الناقلة للقيام بصيانة طائراتها من طراز إيرباص
A 320 و
B 787 بما في ذلك المحركات والمكونات المختلفة الأخرى المتعلقة بها. هذا الأمر سيتيح لطيران الخليج توسيع قدراتها في الصيانة لتشمل المزيد من شركات الطيران الإقليمية والأوروبية التي تسيّر رحلاتها من وإلى مطار البحرين الدولي.
وتهدف عملية التدقيق التي يتم إجراؤها كل عامين إلى ضمان أنظمة طيران الخليج وأنشطة الصيانة الخاصة بها والتأكد من تنفيذها وفقًا للوائح ومعايير الطيران المدني الأوروبي، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات إضافية تمت صياغتها خصيصًا للمنظمات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي ( EU ) .
وركزت مراجعة وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والتي استمرت يومين، على القسم التقني لطيران الخليج، وتتضمن التفتيش على عمليات وإجراءات الناقلة والكفاءات العاملة بها، علاوة على كفاية القوى العاملة ذات الخبرات بما في ذلك فريق الإدارة. وشمل التدقيق ايضا المرافق، وتوافر المعدات وقطع الغيار والوثائق اللازمة لطرازات الطائرات التي يتعين على طيران الخليج القيام بصيانتها.
وقد أثنت وكالة السلامة الأوروبية بحضور عدد من المسؤولين من طيران الخليج على إتمام عملية التدقيق التي تلتزم طيران الخليج بإجرائها منذ عام 2005، مما يؤكد التزام الناقلة بأعلى معايير السلامة والجودة في عملياتها التشغيلية.
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