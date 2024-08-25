طيران الخليج تستكمل عملية تدقيق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (أياسا)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬أنظمة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وأنشطة‭ ‬الصيانة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تنفيذها‭ ‬وفقًا‭ ‬للوائح‭ ‬ومعايير‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الامتثال‭ ‬لمتطلبات‭ ‬إضافية‭ ‬تمت‭ ‬صياغتها‭ ‬خصيصًا‭ ‬للمنظمات‭ ‬الموجودة‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬ EU ‭) .‬

وركزت‭ ‬مراجعة‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬يومين،‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬التقني‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وتتضمن‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الناقلة‭ ‬والكفاءات‭ ‬العاملة‭ ‬بها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬كفاية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ذات‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭. ‬وشمل‭ ‬التدقيق‭ ‬ايضا‭ ‬المرافق،‭ ‬وتوافر‭ ‬المعدات‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والوثائق‭ ‬اللازمة‭ ‬لطرازات‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القيام‭ ‬بصيانتها‭.‬

وقد‭ ‬أثنت‭ ‬وكالة‭ ‬السلامة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بإجرائها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الناقلة‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭.‬