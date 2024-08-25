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طيران الخليج تستكمل عملية تدقيق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (أياسا)

8/25/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكملت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عملية‭ ‬تدقيق‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‭ (‬أياسا‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬تابعة‭ ‬للمفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومسؤولة‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مما‭ ‬يؤهل‭ ‬الناقلة‭ ‬للقيام‭ ‬بصيانة‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320‭ ‬و B 787‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المحركات‭ ‬والمكونات‭ ‬المختلفة‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيتيح‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬توسيع‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الإقليمية‭ ‬والأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تسيّر‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬

وتهدف‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬أنظمة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وأنشطة‭ ‬الصيانة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تنفيذها‭ ‬وفقًا‭ ‬للوائح‭ ‬ومعايير‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الامتثال‭ ‬لمتطلبات‭ ‬إضافية‭ ‬تمت‭ ‬صياغتها‭ ‬خصيصًا‭ ‬للمنظمات‭ ‬الموجودة‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬ EU ‭) .‬

وركزت‭ ‬مراجعة‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬يومين،‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬التقني‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وتتضمن‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الناقلة‭ ‬والكفاءات‭ ‬العاملة‭ ‬بها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬كفاية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ذات‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭. ‬وشمل‭ ‬التدقيق‭ ‬ايضا‭ ‬المرافق،‭ ‬وتوافر‭ ‬المعدات‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والوثائق‭ ‬اللازمة‭ ‬لطرازات‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القيام‭ ‬بصيانتها‭.‬

وقد‭ ‬أثنت‭ ‬وكالة‭ ‬السلامة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بإجرائها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الناقلة‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

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