وزير الداخلية يبحث مع السفير الأميركي الموضوعات المشتركة - جريدة الوطن السعودية

وزير الداخلية يبحث مع السفير الأميركي الموضوعات المشتركة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
8/25/2024 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل وزير
الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مايكل راتني.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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