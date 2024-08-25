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وزير الداخلية يبحث مع السفير الأميركي الموضوعات المشتركة - جريدة الوطن السعودية

8/25/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مايكل راتني.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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