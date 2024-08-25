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أدلة تدعم نظرية تاريخ القمر

8/25/2024 2:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مهمة ((تشاندرايان-3)) التاريخية مؤخرًا، والتي جعلت الهند رابع دولة تهبط على سطح القمر، عن أدلة جديدة تدعم نظرية حول التاريخ القمري المبكر.
وجاءت الأدلة المثيرة للاهتمام من مركبة تابعة للمهمة الهندية هي ((براجيان))، أجرت ولمدة 10 أيام تقريبًا، 23 قياسًا أثناء تدحرجها على طول منطقة بطول 103 أمتار من سطح القمر، وتقع على بعد 50 مترًا من موقع هبوط ((تشاندرايان-3)).
وتمثّل بيانات المركبة الهندية أول قياسات للعناصر داخل تربة القمر، بالقرب من منطقة القطب الجنوبي.
واكتشف المركبة ((براجيان)) في نتائجها الحديثة، والتي نشرت في مجلة ((نيتشر)) العلمية يوم الجمعة الماضي، تركيبة موحدة نسبيا تتكون إلى حد كبير من صخرة تسمى ((أنورثوسايت الحديد))، وهي مماثلة للعينات المأخوذة من المنطقة الاستوائية للقمر خلال مهمة ((أبوللو 16)) في عام 1972.
وأشار مؤلفو الدراسة، إلى أن وجود صخور مماثلة في أجزاء مختلفة من القمر، يوفر دعمًا إضافيًا للافتراض الذي استمر لعشرات السنين، والذي يقول إن القمر كان مغطى ذات يوم ببحر قديم من الصهارة.

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