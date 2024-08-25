أدلة تدعم نظرية تاريخ القمر

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مهمة ((تشاندرايان-3)) التاريخية مؤخرًا، والتي جعلت الهند رابع دولة تهبط على سطح القمر، عن أدلة جديدة تدعم نظرية حول التاريخ القمري المبكر.
وجاءت الأدلة المثيرة للاهتمام من مركبة تابعة للمهمة الهندية هي ((براجيان))، أجرت ولمدة 10 أيام تقريبًا، 23 قياسًا أثناء تدحرجها على طول منطقة بطول 103 أمتار من سطح القمر، وتقع على بعد 50 مترًا من موقع هبوط ((تشاندرايان-3)).
وتمثّل بيانات المركبة الهندية أول قياسات للعناصر داخل تربة القمر، بالقرب من منطقة القطب الجنوبي.
واكتشف المركبة ((براجيان)) في نتائجها الحديثة، والتي نشرت في مجلة ((نيتشر)) العلمية يوم الجمعة الماضي، تركيبة موحدة نسبيا تتكون إلى حد كبير من صخرة تسمى ((أنورثوسايت الحديد))، وهي مماثلة للعينات المأخوذة من المنطقة الاستوائية للقمر خلال مهمة ((أبوللو 16)) في عام 1972.
وأشار مؤلفو الدراسة، إلى أن وجود صخور مماثلة في أجزاء مختلفة من القمر، يوفر دعمًا إضافيًا للافتراض الذي استمر لعشرات السنين، والذي يقول إن القمر كان مغطى ذات يوم ببحر قديم من الصهارة.
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