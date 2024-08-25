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سمو ولي العهد يعزي رئيسة الهند بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للأدوية

8/25/2024 9:19:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للأدوية بولاية أندرا براديش جنوبي الهند وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)

ل ف




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