سمو ولي العهد يعزي رئيسة الهند بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للأدوية

سمو ولي العهد يعزي رئيسة الهند بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للأدوية
التاريخ
8/25/2024 9:19:10 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع
للأدوية بولاية أندرا براديش جنوبي الهند وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. (النهاية)
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