الخليلي: قرية بيتا أيقونة مقاومة الاستيطان ونساؤها عصيات على الكسر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- قالت المرأة منى الخليلي إن قرية بيتا مثال للصمود الفلسطيني في مواجهة عنجهية الاحتلال وهجمات المستعمرين، التي تهدف إلى طمس الهوية وتزوير الحقائق التاريخية.

جاء ذلك خلال لقاء الخليلي، مع المؤسسات النسوية والقطاع الأمني، بحضور محافظ نابلس غسان دغلس، ووكيل الوزارة داوود الديك، في مقر جمعية نساء بيتا التنموية برئاسة بسيمة دويكات، ورئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية فرع نابلس وهيبة صالح.

ووجهت الخليلي الشكر لكافة المؤسسات العاملة في محافظة نابلس، لا سيما المؤسسات النسوية التي تبذل جهوداً مهمة في تمكين المرأة، واصلة شكرها لكل الداعمين لعمل المؤسسات النسوية وعلى رأسها محافظة نابلس.

وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة ومنذ اليوم الأول لعمل الحكومة الـ19، عملت على تطوير خطط عملها وبرامجها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة التي تتطلب الصبر والتضامن والتعاون لتجاوز صعوباتها وتحدياتها، وبرامج وزارة شؤون المرأة تركز على تعزيز الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات، لا سيما المؤسسات النسوية في مناطق التماس والمناطق المهمشة والمهددة، مؤكدة أهمية التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المشترك.

وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل على تعزيز وتمكين النساء من خلال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وهذا يتطلب التحضير جيدا بالتعاون مع الوزارات المختصة والمجتمع المدني، لخلق قاعدة معلوماتية تحدد الاحتياجات الحقيقية والفئات المستهدفة ومن ثم العمل على توفير هذه الاحتياجات من خلال مشاريع مع الشركاء.

من جانبه، أشاد دغلس بالمرأة الفلسطينية التي تختلف بظروفها وخصوصيتها عن باقي نساء العالم، فهي صانعة القرار، وحامية المشروع الوطني، مستذكرا بعض النساء الفلسطينيات اللواتي كان لهن دور في النضال الوطني الفلسطيني.

وأكد أن المرأة في "بيتا" نموذج للصمود والتصدي ونموذج للمقاومة الشعبية، مشددا على استعداد محافظة نابلس للعمل مع الجمعيات النسوية لأن العمل الجماعي يصنع المستحيلات.

من جهتها، قدمت دويكات عرضا حول إنجازات الجمعية منذ نشأتها، مشيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في المساهمة في قطاع التعليم ودعم الجمعية ودعم المشاريع الزراعية.

وأكدت المشاركات ضرورة دعم النساء في المشاريع التي من شانها أن تمكن المرأة وتعزز صمودها ويدعمها اقتصاديا لتحقيق الأمان والاستقرار المالي والصحي.