الدولار الأمريكي يتراجع إلى أقل مستوياته منذ يناير وسط تكهنات بخفض الفائدة

(MENAFN
) انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ يناير، مسجلاً أطول سلسلة هبوط له منذ أبريل 2023، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفي خطابه المرتقب بشدة في منتدى جاكسون هول، قدم باول حججاً قوية لدعم سياسة التخفيف النقدي، وأكد على رغبته في تجنب بقاء سوق العمل ضيقاً جداً، وأعرب عن ثقته المتزايدة في أن التضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
كما أشار باول إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم قد تراجعت، بينما تزايدت المخاوف بشأن التوظيف، ولفت إلى أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية، على الرغم من أن توقيت وسرعة خفض الفائدة ستعتمد على البيانات الجديدة، وتغير التوقعات، والتوازن العام للمخاطر، وفي إشارة إلى ولاية الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة، ذكر باول إيمانه المتزايد بأن التضخم في مسار مستدام للعودة إلى 2 في المئة، بعد أن كان حوالي 7 في المئة خلال جائحة كوفيد-19، مع الاعتراف بزيادة معدل البطالة.
كذلك يبلغ معدل البطالة الحالي 4.3 في المئة، وهو ما اقترح باول أنه يتماشى مع وجهات نظر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم المستقر على المدى الطويل، وأوضح أن زيادة البطالة خلال العام الماضي تعود بشكل كبير إلى توسع القوة العاملة وتباطؤ التوظيف، بدلاً من زيادة عمليات التسريح، وقد ساهم هذا الوضع في استمرار انخفاض الدولار الأمريكي، مما يعكس ردود فعل السوق تجاه التعديلات السياسة النقدية المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي.
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