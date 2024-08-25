ستاندرد آند بورز تقلل التصنيف الائتماني السيادي لكينيا عقب إلغاء تشريعات مالية مثيرة للجدل

(MENAFN
) في يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف كينيا الائتماني السيادي على المدى الطويل من بي إلى بي-، وذلك بعد قرار الرئيس وليام روتو بإلغاء تشريعات مالية مثيرة للجدل في ظل الاحتجاجات الواسعة، وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض يعكس المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي على المدى المتوسط وآفاق والديون في كينيا، والتي من المتوقع أن تسوء بسبب تراجع الحكومة عن التدابير الضريبية الواردة في مشروع الميزانية للعامين 2024-2025، ومع ذلك، يظل التوقع "مستقراً"، بدعم من توقعات النمو الاقتصادي القوي واستمرار الدعم من التمويل الخارجي المخفض.
كما أدت الاحتجاجات، التي بدأت بشكل سلمي ولكنها تصاعدت إلى أعمال عنف أدت إلى وفاة حوالي 60 شخصاً حسب منظمات حقوق الإنسان الكينية، دفعت الرئيس روتو إلى إلغاء الزيادات الضريبية المقترحة، وقد شكلت هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات التي واجهت رئاسة روتو، مما أدى إلى تقليص كبير في إنفاق الحكومة وإقالة العديد من المسؤولين، وعلى الرغم من تراجع الاحتجاجات بشكل كبير، فإن الدعوات لاستقالة روتو تستمر على الإنترنت، خاصة بين الشباب.
وتواصل الإدارة التعامل مع دين عام ضخم يبلغ 78 مليار دولار، وتسعى الآن لزيادة 1.2 مليار دولار من خلال بعض الضرائب المقترحة سابقاً في ميزانية عام 2024.
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