عودة نشاط الطروحات الأولية في السعودية بعد ركود صيفي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عاد زخم الطروحات العامة الأولية للسوق المالية السعودية بعد ركود يصاحب عادة أشهر إجازات الصيف. جاء ذلك بإعلان شركتي“ماجد للعود” و”المطاحن العربية للمنتجات الغذائية” نيتهما لطرح أسهمها في السوق، في وقت أعلنت فيه هيئة السوق السعودية موافقتها على طرح عدة شركات كان أحدثها شركة المطاحن الرابعة، والمتحدة الدولية القابضة التابعة لشركة“اكسترا” السعودية.

أعلنت شركة“الماجد للعود” نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لـ“تداول السعودية”، وتتمثل العملية في إدراج 7.5 مليون سهم، تشكل 30 % من إجمالي رأس مالها من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين.

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الشركة، المتخصصة في تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في السعودية، قالت إنه سيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

مساء الأربعاء، نشرت شركة“المطاحن العربية للمنتجات الغذائية” نشرة الإصدار الخاصة بطرح 15.39 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي، وتعادل 30 % من إجمالي أسهم الشركة البالغة 51.31 مليون سهم. تأسست الشركة بغرض إنتاج منتجات القمح والأعلاف وتوفيرها في كافة أنحاء المملكة.

تشجع المملكة العربية السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين. عادةً ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً، بغض النظر عن حجمها. ولكن يبدو أن الاكتتابات صغيرة الحجم تحقق أداءً جيداً بشكل خاص.

تستهدف هيئة السوق المالية السعودية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض، وإدراج 24 شركة جديدة هذا العام، كما جاء في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، الصادر في يوليو الماضي.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، في كلمةٍ مدوّنة بتقرير برنامج تطوير القطاع المالي حينذاك، أشار إلى تجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز الـ300، وصول حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 401 مليار ريال.

كما تستهدف الهيئة زيادة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 17% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة المملكة، مقابل 12.8% بنهاية 2023.

محمد الرميح، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، كشف خلال مقابلة مع“بلومبرغ” في مايو، عن استعداد أكثر من 10 شركات في المملكة لإجراء طرحها العام الأولي في سوق الأسهم قريباً(دون تحديد موعد حينذاك)، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، فيما قدّمت أكثر من 50 شركة طلبات للإدراج، في إشارةٍ إلى استمرار موجة الاكتتابات بالسوق الأنشط إقليمياً خلال العامين الأخيرين.

منذ بدء العام الجاري، شهدت السوق السعودية إدراج مجموعة“إم بي سي” في 8 يناير، و”أفالون فارما” في 27 فبراير، و”المطاحن الحديثة” في 27 مارس، و”سليمان فقيه”، و”مياهنا” والشركة السعودية لحلول القوى البشرية“سماسكو” في يونيو.

كما اختار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكاً لتولي الطرح العام الأولي المرتقب لشركة”نوبكو” وهي أكبر مؤسسة تعمل في مجال المشتريات الطبية بالمملكة، حسبما أوردت“بلومبرغ” في منتصف يوليو.

جمعت الطروحات الأولية في السعودية أكثر من ملياري دولار منذ بداية العام، تصدرها اكتتاب“شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه” الذي جمع 764 مليون دولار، تليها شركة“المطاحن الحديثة” التي جمعت 314 مليون دولار.

في حين جمع الطرح الثانوي لشركة“أرامكو” حوالي 11.2 مليار دولار، حيث باعت عملاقة الطاقة في يونيو 1.545 مليار سهم، تمثل 0.64% من الأسهم المصدرة. وتميز الطرح بتخصيص 60% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب.

كانت السوق المالية السعودية شهدت العام الماضي إدراج 43 شركة جديدة، بواقع 8 شركات في السوق الرئيسية (تاسي)، و35 شركة في السوق الموازية (نمو). وتُعد سوق المملكة الأنشط من حيث الطروحات الأولية في المنطقة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

أصبحت المملكة العربية السعودية سوقاً نشطة لبيع الأسهم على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى جانب دول الخليج الأخرى، حيث سعت الحكومات إلى جمع الأموال لتقليل اعتمادها على قطاع الطاقة مع تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها لتطوير أسواق رأس المال لديها.

وتتطلع البورصة السعودية إلى المستثمرين الآسيويين لتعزيز النشاط لديها في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتتمتع الرياض بوضع جيد لجذب المستثمرين من الشرق والغرب. ظهر صندوقان متداولان في البورصة يركزان على الأسهم السعودية لأول مرة الشهر الماضي في شنغهاي وشنتشن، مما يدل على تعميق الروابط الاستثمارية بين الصين والسعودية مع تنويعها شرقاً، وفق”بلومبرج”.





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