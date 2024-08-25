الحالة الإنسانية في غزة تتدهور بشكل حاد بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة

(MENAFN
) تدهورت الحالة الإنسانية في غزة بشكل حاد بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة, التي بدأت في 7 أكتوبر, وفقاً للأمم المتحدة, فقد تم نزوح حوالي 90بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2, 1 مليون نسمة نتيجة النزاع, وتفيد تقارير الدفاع المدني أن ما يُسمى بـ "المناطق الآمنة" التي حددتها إسرائيل للمدنيين قد تقلصت بشكل كبير, ولم يتبقى منها سوى حوالي 10بالمئة من إجمالي مساحة قطاع غزة.
كذلك تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 84بالمئة من قطاع غزة أصبح ضمن منطقة الإخلاء الإسرائيلية, مما يبرز عدم وجود مناطق آمنة فعلياً للسكان, ونتيجة لهذه الأوامر, يُجبر الفلسطينيون على العيش في منطقة إنسانية ضيقة حيث الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء أصبحت نادرة بشكل مثير للقلق, منذ 22 يوليو, أصدرت إسرائيل ثلاثة عشر أمراً بالإخلاء, وفقاً لوكالة الأسوشييتد برس, وقد أدت هذه الأوامر إلى تقليص كبير في المناطق الإنسانية التي تم تحديدها في بداية النزاع, مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص النازحين في هذه المناطق التي باتت تعاني من الضغط.
في حين أفاد الدفاع المدني في غزة بتقليص كبير في المناطق الإنسانية المخصصة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة, فقد تراجعت المساحة المخصصة للسلامة من 230 كيلومتر مربع إلى 35 كيلومتر مربع فقط, يعكس هذا التقلص الحاد التأثير الشديد للنزاع على المناطق المدنية وتقلص المساحات المتاحة للأشخاص الباحثين عن ملاذ, منذ بدء النزاع في أكتوبر الماضي, أجبرت العمليات البرية الإسرائيلية مئات الآلاف من المدنيين على النزوح من شمال غزة إلى المناطق الجنوبية, هذه المناطق الجنوبية, التي تشكل حوالي 63بالمئة من إجمالي أراضي غزة, تشمل الأراضي الزراعية والمرافق الاقتصادية.
وفي أوائل ديسمبر, وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها إلى خان يونس في جنوب غزة, مما قلص المساحة الآمنة إلى 140 كيلومتر مربع, وتفاقمت الحالة في مايو, عندما أدت عملية اجتياح رفح إلى تقليص المنطقة الآمنة إلى 79 كيلومتر مربع, بحلول منتصف يونيو, تقلصت المنطقة الإنسانية إلى 60 كيلومتر مربع, أي 16بالمئة من إجمالي مساحة غزة, واستمر هذا التقلص, حيث هبطت المساحة إلى 48 كيلومتر مربع, أي 13بالمئة, وصولاً إلى الحد الأدنى الحالي البالغ 35 كيلومتر مربع, أي واحد من عشرة من إجمالي مساحة غزة, تسليط الضوء على تقليص المناطق الآمنة يبرز الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة, النزاع المستمر لا يفاقم النزوح فقط, بل يقلص أيضاً بشكل كبير المساحات المتاحة للمدنيين, مما يفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل.
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