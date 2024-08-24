192.3 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى الأسبوع الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب فى الأذون والسندات نحو 9.3 مليار جنيه تعادل نحو 192.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى عبر السوق الثانوى، وبحسب بيانات المصرية اشترى العرب والأجانب نحو 26.6 مليار جنيه فى حين بلغت المبيعات نحو 17.3 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع الماضى استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات عند 692 نقطة أساس.

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وعاودت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى للتدفق إلى السوق المصرى بعد هدوء الأسواق العالمية وتراجع مخاوف الركود فى الاقتصاد الأمريكى، وسط تصاعد آمال خفض الفائدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل.

وقال جيروم باول محافظ الفيدرالى الأمريكى أمس إن الوقت قد حان لتعديل السياسات النقدية فالمسار بات واضحًا، ولكن مقدار خفض الفائدة وتوقيتها يعتمد على البيانات وموازنة المخاطر.

كما تلقت صناديق الاستثمار الدولية رسائل طمئنة إضافية بعد تزايد الضغوط للوصول لحل وقف إطلاق النار فى غزة بما يقلص المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة.

وقدًر كبير الاقتصاديين فى وكالة بلومبرج أن اضطرابات البحر الأحمر أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 3.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضى بسبب تراجع الحمولة بنحو 70% على أساس سنوى استنادًا إلى بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى.

فى المقابل تشهد تحويلات المصريين العاملين فى الخارج نموًا بمعدلات قوية نتيجة توحيد سعر الصرف وعودة التحويلات للقنوات الرسمية. وقال البنك المركزى إن التحويلات ارتفعت للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو الماضى بمعدل 73.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.

كما ارتفعت بمعدل 26.6% على أساس شهرى، وكانت قد سجلت فى أبريل الماضى نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.