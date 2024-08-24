192.3 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى الأسبوع الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب فى الأذون والسندات نحو 9.3 مليار جنيه تعادل نحو 192.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى عبر السوق الثانوى، وبحسب بيانات البورصة
المصرية اشترى العرب والأجانب نحو 26.6 مليار جنيه فى حين بلغت المبيعات نحو 17.3 مليار جنيه.
وخلال الأسبوع الماضى استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات عند 692 نقطة أساس.
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وعاودت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى للتدفق إلى السوق المصرى بعد هدوء الأسواق العالمية وتراجع مخاوف الركود فى الاقتصاد الأمريكى، وسط تصاعد آمال خفض الفائدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل.
وقال جيروم باول محافظ الفيدرالى الأمريكى أمس إن الوقت قد حان لتعديل السياسات النقدية فالمسار بات واضحًا، ولكن مقدار خفض الفائدة وتوقيتها يعتمد على البيانات وموازنة المخاطر.
كما تلقت صناديق الاستثمار الدولية رسائل طمئنة إضافية بعد تزايد الضغوط للوصول لحل وقف إطلاق النار فى غزة بما يقلص المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة.
وقدًر كبير الاقتصاديين فى وكالة بلومبرج أن اضطرابات البحر الأحمر أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 3.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضى بسبب تراجع الحمولة بنحو 70% على أساس سنوى استنادًا إلى بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى.
فى المقابل تشهد تحويلات المصريين العاملين فى الخارج نموًا بمعدلات قوية نتيجة توحيد سعر الصرف وعودة التحويلات للقنوات الرسمية. وقال البنك المركزى إن التحويلات ارتفعت للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو الماضى بمعدل 73.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
كما ارتفعت بمعدل 26.6% على أساس شهرى، وكانت قد سجلت فى أبريل الماضى نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
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