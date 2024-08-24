استئناف محادثات غزة بالقاهرة مع تزايد المعاناة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬بحث‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬مقترحات‭ ‬جديدة‭ ‬للتسوية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس،‭ ‬سعيا‭ ‬لتقريب‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬ورصد‭ ‬إصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬أمس‭. ‬وذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬جراء‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الثماني‭ ‬والأربعين‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬مازالوا‭ ‬ممددين‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬تستمر‭ ‬بها‭ ‬المعارك‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وقال‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬إن‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وصل‭ ‬أمس‭ ‬ليكون‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬لمراجعة‭ ‬أي‭ ‬مقترحات‭ ‬قد‭ ‬تتمخض‭ ‬عن‭ ‬المحادثات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالوساطة‭ ‬وهي‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬المحادثات‭. ‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬المحادثات‭ ‬المتقطعة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انفراجة‭ ‬تنهي‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المدمر‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬المصدران‭ ‬المصريان‭ ‬إن‭ ‬المقترحات‭ ‬الجديدة‭ ‬تتضمن‭ ‬حلولا‭ ‬وسطا‭ ‬للنقاط‭ ‬العالقة‭ ‬مثل‭ ‬كيفية‭ ‬تأمين‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬وعودة‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬حدوث‭ ‬انفراجة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬إصرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسيطرتها‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ (‬فيلادلفيا‭) ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭. ‬

وتتهم‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬أمور‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬سابقا‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬إسرائيل‭. ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬الحركة‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تتوسط‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭. ‬

وفي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬دخل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬المفاوضين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬التنبؤ‭ ‬بنتيجة‭ ‬المحادثات‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭: ‬‮«‬حماس‭ ‬موجودة‭ ‬هناك‭ ‬للبحث‭ ‬مع‭ ‬الوسطاء‭ ‬نتيجة‭ ‬مباحثاتهم‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬نتنياهو‭ ‬إزاء‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‮»‬‭. ‬

وأودى‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬بحياة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40334‭ ‬فلسطينيا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬كمية‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأدنى‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬فرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارا‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬كان‭ ‬أعلى‭ ‬بأربعة‭ ‬أمثال‭ ‬مقارنة‭ ‬بمايو،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬حيث‭ ‬القتال‭ ‬أقل‭ ‬حدة‭ ‬ويسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشمال،‭ ‬ارتفع‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المثلين‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬رضيعا‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬أصيب‭ ‬بالشلل‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

كما‭ ‬يهدد‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬بتصعيد‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬إيران‭ ‬دراسة‭ ‬طريقة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬بدأ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سي‭.‬كيو‭ ‬براون‭ ‬زيارة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلانها‭ ‬مسبقا‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬اليوم‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬للتوتر‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تهدد‭ ‬إيران‭ ‬بشنه‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وفي‭ ‬البقاع،‭ ‬وإطلاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬