تمهيدا لإطلاق منصة الحج الإلكترونيةدعوة حملات الحج لتقديم طلبات تسيير الرحلات من اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تحديد فترة تقديم طلبات التسيير لرحلات الحج للموسم القادم 1446هـ/2025م، التي ستبدأ من اليوم الأحد 25 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024.
يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لتهيئة منصة الحج الإلكترونية وإدخال بيانات الحملات، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا وإتاحتها أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.
ودعت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة من خلال تعليمات عممتها أمس السبت على حملات الحج البحرينية إلى تحديد عدد الحجاج الذي ترغب الحملة بالتسيير به، وذلك بشكل مبدئي، إذ إن عدد الحجاج النهائي لكل حملة يخضع لرغبة الحجاج بالتسجيل الفعلي واختيار الحملات في المنصة وفقاً لأولويات محددة وأسبقية اختيارهم الراغبين في الحج للحملات بحسب سقف الكوتا لحجاج مملكة البحرين.
كما دعت اللجنة العليا إلى ضرورة قيام الحملات عند تقديم طلب التسيير بإيداع شيك الضمان المحتسب على الحملة وفقًا للآلية المعتمدة، التي جرى بيانها خلال الاجتماع التعريفي مع أصحاب الحملات مؤخراً.
وبينت أن مبلغ الضمان المُودع سيتم إعادته للحملات بعد الانتهاء من موسم الحج ومراجعة التقارير الفنية اللازمة، وفي حال إخلال الحملات بأي التزامات تعاقدية مع الحجاج أو أي جهة ذات علاقة سيتم الصرف للوفاء بما ترتب من التزامات مالية، وذلك بموجب أحكام قضائية أو وفقاً للقرارات التي تصدرها اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة في هذا الشأن.
ونوهت إلى عدم إعلان باقات الخدمات المقدمة من قبل الحملة قبل إخطارها بالموافقة على طلبها بالتسيير، حيث ستتولى اللجنة العليا دراسة الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط اللازمة وصحة المستندات المقدمة وإخطار مقدم الطلب بقبول أو رفض طلبه.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أعلنت مؤخرًا استحداث منصة الحج الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحج من الاطلاع على الحملات والخدمات التي تقدمها وأسعارها واختيار الحملة التي يرغب بها بكل سهولة وفي مكان واحد.
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