تمهيدا لإطلاق منصة الحج الإلكترونيةدعوة حملات الحج لتقديم طلبات تسيير الرحلات من اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتهيئة‭ ‬منصة‭ ‬الحج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬الحملات،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لإطلاقها‭ ‬رسميًا‭ ‬وإتاحتها‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭. ‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليمات‭ ‬عممتها‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الحجاج‭ ‬الذي‭ ‬ترغب‭ ‬الحملة‭ ‬بالتسيير‭ ‬به،‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مبدئي،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الحجاج‭ ‬النهائي‭ ‬لكل‭ ‬حملة‭ ‬يخضع‭ ‬لرغبة‭ ‬الحجاج‭ ‬بالتسجيل‭ ‬الفعلي‭ ‬واختيار‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأولويات‭ ‬محددة‭ ‬وأسبقية‭ ‬اختيارهم‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬للحملات‭ ‬بحسب‭ ‬سقف‭ ‬الكوتا‭ ‬لحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الحملات‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التسيير‭ ‬بإيداع‭ ‬شيك‭ ‬الضمان‭ ‬المحتسب‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬وفقًا‭ ‬للآلية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬بيانها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التعريفي‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الحملات‭ ‬مؤخراً‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬المُودع‭ ‬سيتم‭ ‬إعادته‭ ‬للحملات‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬ومراجعة‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬إخلال‭ ‬الحملات‭ ‬بأي‭ ‬التزامات‭ ‬تعاقدية‭ ‬مع‭ ‬الحجاج‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬سيتم‭ ‬الصرف‭ ‬للوفاء‭ ‬بما‭ ‬ترتب‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬مالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬أو‭ ‬وفقاً‭ ‬للقرارات‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إعلان‭ ‬باقات‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحملة‭ ‬قبل‭ ‬إخطارها‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬طلبها‭ ‬بالتسيير،‭ ‬حيث‭ ‬ستتولى‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬دراسة‭ ‬الطلبات‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬وصحة‭ ‬المستندات‭ ‬المقدمة‭ ‬وإخطار‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بقبول‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬طلبه‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬استحداث‭ ‬منصة‭ ‬الحج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتمكين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الحملات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وأسعارها‭ ‬واختيار‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬بها‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬وفي‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬