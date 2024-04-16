فهد: أجسد الشخصية وفق قناعاتي وأبتعد عن الأدوار النمطية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمّان- كشفت الفنانة الأردنية القديرة سهير فهد، عن مشاركتها في مسلسلين بدويين جديدين هما: "عشق بدوي"، و"النمرة" من إنتاج شركة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، وبمشاركة مجموعة من نجوم الدراما الأردنية.









وكانت الفنانة فهد حاضرة في السباق الدرامي الرمضاني للعام الحالي، من خلال مشاركتها في ثلاثة أعمال درامية هي: "الدوار العاشر" الذي عرضه التلفزيون الأردني، والمسلسل البدوي "حرائر البادية" الذي أيضا عرضه التلفزيون الأردني، والعديد من المحطات العربية والمنصات الاجتماعية والمسلسل البدوي "قضايا من البادية"، والذي تم عرضه على العديد من المحطات العربية والمنصات الاجتماعية.

وتشير الفنانة في سياق حديثها لـ "الغد"، إلى أهمية الأعمال الفنية الدرامية التلفزيونية التي تعرض على مختلف المحطات الفضائية وشاشات التلفزة، من أهم وسائل الاتصال التي لها تأثير إيجابي، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة في تعزيز الثقافة المجتمعية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، مضيفة، أن الدراما التلفزيونية أيضاً هي من أهم أشكال القدرة على تناول القضايا التي تهم المجتمع بطريقة غير مباشرة تهدف إلى تدعيم نشر ثقافة المبادئ والقيم والأخلاق التي تساهم في تشكيل الصورة الذهنية عن الذات والآخر، وعليه تبلور هذه القيم والمبادئ التي تعبر عن البعد الإنساني في مختلف مجالات الحياة.

وتحدثت فهد عن مشاركتها في المسلسل الأردني الدرامي المعاصر "الدوار العاشر" الذي اعتبرته نقطة إيجابية وتحول في المسار الصحيح نحو الدراما المعاصرة ودخول الدراما الأردنية في الأجواء المنافسة بين الدراما العربية بقوة، وبخاصة أن هذا العمل من إنتاج التلفزيون الأردني (القطاع الخاص)، وهذا يبشر بالخير، إذا استمر التلفزيون في عملية الإنتاج على هذه الشاكلة من الإنتاجات الدرامية التلفزيونية.

وتشير إلى أنها تعمل بما يسند إليها من أداء الشخصيات والأدوار التي تتواءم مع أدائها التمثيلي الذي مضت فيه أكثر من أربعة عقود، لأنها تختار الدور الذي يناسب طموحها وتقدم من خلاله كل إمكانياتها وتبذل كل جهدها في الدور، وتصوره في قناعاتها كموقف ومبدأ تعمل عليه، وما تزال منذ احترافها للتمثيل.

وتقول فهد أن الدراما البدوية هي أحد أنواع الدراما التي تعالج وتنقل واقع حياة أهل البدو في الصحاري، مشيرة إلى أن الأعمال البدوية الأردنية تحتل مكانة خاصة لدى المشاهد الذي يطلبها بشكل خاص كونها تمثل جزءا من التراث، وخصوصاً بما يتعلق بالعادات والتقاليد البدوية، مشيرة إلى أن الدراما البدوية اشتهرت بها الأردن وأبدعت فيها حتى أصبحت رائدة، لذلك تطلب المحطات الخليجية أعمالا بدوية من الأردن، مؤكدة أن هناك أعمالا بدوية تبرز جماليات الموروث البدوي الذي ينبع من أخلاق رجال البادية الأردنيين، إضافة إلى طرح العديد من القضايا التي تحدث في البيئة البدوية التي ما يزال البدوي محافظا على لهجته وتراثه.

وتؤكد أنها تختار أدواتها من شخصية إلى أخرى، مبتعدة عن النمطية في الأدوار، وعندما تشعر أن هناك نمطاً معيناً في أدوارها المتلاحقة، تحاول الانفكاك والتغيير إلى الأفضل، لأنها تبحث دوما أن تقدم الشيء المختلف من الأدوار التركيبية والصعبة، مشيرة إلى أن الممثل هو واسطة نقل بين الكاتب والمخرج للمتلقي.

ولا ترى فهد فرقاً بين الدراما المحلية والعربية، لأن الأولى حققت نسبة متابعة في أنحاء الوطن العربي وتضاهي الدراما العربية، مؤكدة أن كلاهما يوفران لها فرصة للانتشار عربياً.

وتشير إلى أهمية المسرح الذي وصفته بعشقها، والوقوف على خشبة المسرح أمام الجمهور يمثل اتصال مباشر، وهذا متعة بالنسبة لها، وتشعر بإنجاز وإبداع في تقديم وتقمص الشخصية، بينما الوقوف أمام الكاميرا يحقق شهرة ونجومية، لكن لا يحقق لها متعة العمل مثل المسرح.