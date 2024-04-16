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وفاء موصللي لـالأنباء الدراما السورية مجددا إلى الصدارة

4/16/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
كشفت الفنانة وفاء موصللي لـ «الأنباء» أن الدورة الفنية الرمضانية هذا العام شهدت عودة شركات الإنتاج المحلية والعربية للإنتاج الفني بسورية، بعد أن فرضت الدراما السورية نفسها على المشاهد العربي والمحلي ودول الاغتراب، قبل الأحداث التي ألمت بالبلاد مؤخرا، وقالت: هذا ما لاحظناه من خلال «تريند» المشاهدة للأعمال السورية المتنوعة، بدءا من دراما البيئة الشامية التي أصبحت تعرف بأنها الطبق الشامي المفضل للصائمين بعد نهار طويل من العمل والعبادة مرورا بدراما البيئة الاجتماعية المعاصرة والاجتماعية، ومن شاهد الفضائيات السورية يدرك معنى ما أصرح به.
وردا على سؤال يتعلق بالأعمال التي شاركت في بطولتها، وهل كانت ترقى إلى مستوى يرضيها ويرضي المشاهد، أوضحت: أنا شاركت بثلاثة أعمال فنية عرضت على الفضائيات العربية والمحلية، من أبرزها مسلسل «اغمض عينيك»، برأيي أن هذا العمل طرق الأبواب المغلقة محليا وعربيا وعالميا، ونظرا لأهميته فإن الجهات المعنية خصصت يوما رسميا سمي بـ «طيف التوحد» تقدم فيه مناقشات ودراسات علمية سلطت الضوء على هذه الحالة، وعندما جسدت دور «أم سلام» الطبيبة المختصة أكاديميا بهذا النوع من الأمراض فتح المجال أمام المشاهدين الاطلاع على نوع آخر من الأمراض الشائعة والصعبة والتي لا يستهان بها الا وهو مرض «متلازمة اضطراب ثنائي القطب»، علينا ألا نستهين به، وأتوجه للأسر التي يعاني احد أفرادها بهذا النوع من المرض أن يدركوا انه يترافق مع كآبة شديدة تصل حد الانتحار، علما أن المريض يتمتع بنوع من المزاج العالي من المرح، لكنه يتحول فجأة إلى إنسان يبكي، ونظرا للأهمية قمت أنا والمخرج مؤمن الملا والمعنيين الأطباء المختصين والمرضى، وصورنا العمل بمركز متخصص بهذا المرض بصبورة يعفور قرب دمشق، كما أتوجه من خلال صحيفة «الأنباء» الغراء لأعلن أن مرضى «طيف التوحد» يستطيعون الالتحاق بالتعليم في مراحله المختلفة، ويعتمد ذلك على عدة جوانب تشمل تقييم القدرات الإدراكية واللغوية لدى الطفل، وملاحظة شدة الأعراض السلوكية، والمهارات الاجتماعية، وبعد التقييم يمكن للطفل أن يكون في مدرسة عامة يتلقى العلم بين أقرانه الأصحاء ويكون مدمجا بالفصل بشكل كامل، وقد يحتاج بعض الأطفال لبرامج تعليمية.
وتابعت موصللي: اذا عدنا إلى تجربة جوليا باسكون في مقالها «الأيدي الهادئة» كشفت انها عندما كنت طفلة صغيرة أصبت بـ «طيف التوحد»، وعندما تكون متوحدا، لا ينبغي أن يساء إليك، ولكن ينبغي علاجك برفق، وقد نشر باري بريزانت كتابا في الآونة الأخيرة يشجع فيه الوالدين والأطباء على أن يعتبروا سلوك التوحد مثل الرفرفة باليدين والترديد اللفظي ليس مؤشرا على المرض، ولكن على أنه استراتيجيات للتكيف مع عالم يبدو مضطربا وطاغيا ولا يمكن التنبؤ به، المشكلة في التدخلات التي تركز على محاولة تقديم الطفل على أنه غير مختلف عن نظرائه تكمن في معاملة الطفل على أنه لديه مشكلة لا بد من حلها بدلا من أن يكون إنسانا يحتاج إلى من يفهمه، كما يقول بريزانت، ويضيف «هذه الطرق غالبا ما تفاقم المشكلة، والحل هو أن تسأل ما الذي يتسبب في هذه السلوكيات، وما الذي يدفع إلى هذه الأنماط من السلوك».
وعن رأيها في الأعمال السورية التي عرضت على الفضائيات العربية، قالت: الوسط الفني والثقافي والمقربون مني يعلمون جيدا أن هناك وضعا صحيا لوالدتي يمنعني من متابعة أغلب الأعمال الفنية، لكنني أعلن أن مسلسلات العنف التي قدمت على فضاءاتنا تتناقض مع أجواء العائلات لأنها تعرض بأوقات متعددة صباحا مساء، ومشاهدة شريحة من الاعمار كالمراهقين والشباب أحيانا يؤدي إلى تكوين جيل عنيف، ونحن بسورية عانى جيل كامل وحتى جيلين من العنف ترك تداعيات سلبية على نفوس أطفالنا فقد استبدلوا اللعبة والكتاب بلعبة الرشاشات والمسدسات، واذا ما قورنت هذه الاعمال التي حصدت «تريندات» منذ الحلقات الأولى بالأعمال الهادفة لكشف الأخطاء وتقويم السلوك المدمر أقول كفنانة وأم إن مسلسل «اغمض عينيك» هو الأفضل في دورة رمضان الماضي، وأريد أن أشكر الفنانة القديرة منى واصف وعودتها للحضن الفني السوري الثري، فعودتها أغنت العمل مع ثلة من النجوم السوريين.
وحول مسلسل «السراديب» بجزئه الثاني من «كسر عضم»، ردت: من يشاهد الأعمال الفنية السورية يشعر بتداعيات الحرب التي دامت 13 عاما وما زالت من خلال أقلام الكتاب والمخرجين السوريين، هذه الحرب بأوجاعها لم تندثر بعد من حياتنا، فنحن نعيش حاليا قذائف الهاون الاقتصادية، ونعيش الظلم العالمي والحصار لنا كسوريين، لكن ورغم الأوجاع أشعر بأننا ذاهبون نحو الأفضل.
أما عن مسلسل «الوشم»، فقالت موصللي: لأول مرة اعمل بمسلسل بيئة شامية يختلف كليا عن أدواري السابقة عندما كنت «نزيهة» بمسلسل «أبو كامل»، و«صالحة» في «أيام شامية»، و«فريال» من خلال «باب الحارة» الشهير، فمن خلال «الوشم» قدمت دور امرأة شامية متوازنة حكيمة لا أنطق الكلمة إلا بمكانها، زوجة زعيم الحارة الذي يهابه جميع أهل الحارة من شخصيات مرموقة تعمل على تأمين الحياة الكريمة لفقراء الحارة دون أن يشعروا بالمهانة والمذلة، فقد قدم المسلسل أحداثه من خلال خمس عائلات شامية عتيقة بعاداتها وتقاليدها، وكشف النقاب عن شهوة السلطة والمال بين الاخوة.

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