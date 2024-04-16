الأبيض الأولمبي يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام كوريا الجنوبية



خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، وسجله لي يونغ جون في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً "قطر 2024"،

وتشارك المنتخبين الكوري والياباني، المركز الأول برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعدما فاز منتخب اليابان اليوم أيضاً،، على منتخب الصين بهدف وحيد سجله كوريو ماتسوكي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، وأكمل منتخب اليابان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ريويا نيشيو في الدقيقة 17، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو.

وأعتمد منتخبنا طريقة أداء دفاعية، ما منح منتخب كوريا الجنوبية أفضلية السيطرة والخطورة على المرمى طوال اللقاء، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 14، عندما سدد الكوري لي كانغ هي، كرة بعيدة المدى، وحولها حارس مرمى منتخبنا خالد توحيد ببراعة إلى ركلة ركنية، وعاد توحيد إلى التألق في إبعاد تسديدة جانبية قوية، وردت الكرة ليسددها هوانغ ميونغ وون، وترتد من القائم الأيمن لمرمى منتخبنا، وتلعب عرضية ويضعها آن جاي جون في الشباك بالدقيقة 20، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

واستمر الأداء على نفس المنوال في الشوط الثاني، هجوم كوري ضاغط، ودفاع متكتل ومنظم من منتخبنا، وأضاع لي كانغ هي، فرصة هدف كوري في الدقيقة 55، عندما ارتقى برأسية قوية إلى كرة عرضية، ولكنه لعبها بجوار القائم الأيمن، واستلم البديل أحمد فوزي الكرة في الدقيقة 70، ودخل منطقة الجزاء وسدد وتحولت من قدم الدفاع إلى ركلة ركنية في أولى فرص منتخبنا في المباراة.

وكاد مايد الطنيجي أن يسجل هدف بالخطأ في مرمى "الأبيض الأولمبي" في الدقيقة 72، عندما حاول إبعاد عرضية كورية، وعلت كرته الرأسية العارضة إلى ركلة ركنية في وقت الخروج الخاطئ للحارس خالد توحيد، وألغى الحكم هدفاً سجله منتخب كوريا في الدقيقة 87 بداعي التسلل، وتمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز برأسية قوية من لي يونغ جون، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية من مباريات المجموعة، ستقام الجمعة المقبل، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني مع اليابان، والصين مع جمهورية كوريا، وتنال المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة الآسيوية، بطاقات التأهل لتمثيل القارة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

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