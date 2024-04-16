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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك و محامون بلا حدود

4/16/2024 2:39:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 نيسان (بترا) - وقعت جامعة اليرموك ومؤسسة "محامون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتوثيق التعاون في مجال حقوق الإنسان، وعمليات التدريب والتوعية في هذا المجال.
ونصت المذكرة على إشراك الجانبين في المشاريع والبرامج المختلفة التي تنظمها الجامعة والمؤسسة، والتعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المشتركة بينهما.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أهمية التعاون مع المؤسسة، باعتبارها مؤسسة مجتمعية أردنية تدعم حقوق الإنسان وتعنى بعمليات التدريب والتوعية تحديدا في ملف اللاجئين، في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات وموجات لجوء متكررة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة بقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية، من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، الذي يُعنى بتنفيذ البحوث والمشاريع التي تساعد صانعي القرار وراسمي السياسات في اتخاذ القرارات وبناء السياسات الرشيدة التي تعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع اللاجئين، والتخفيف من تبعات اللجوء على مختلف القطاعات.
بدوره، قال رئيس مؤسسة محامون بلا حدود، الدكتور صدام أبو عزام إن المؤسسة تسعى من خلال تعاونها مع جامعة اليرموك إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون بين طلبة الجامعة، إضافة إلى تعزيز عملية البحث والنشر الأكاديمي التي تختص بقضايا اللجوء بما يتسق مع الأهداف الأولويات الوطنية.
-- ( بترا )
أ غ / ع س/ف ق
16/04/2024 15:04:26

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