مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك و محامون بلا حدود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 نيسان (بترا) - وقعت جامعة اليرموك ومؤسسة "محامون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتوثيق التعاون في مجال حقوق الإنسان، وعمليات التدريب والتوعية في هذا المجال.
ونصت المذكرة على إشراك الجانبين في المشاريع والبرامج المختلفة التي تنظمها الجامعة والمؤسسة، والتعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المشتركة بينهما.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أهمية التعاون مع المؤسسة، باعتبارها مؤسسة مجتمعية أردنية تدعم حقوق الإنسان وتعنى بعمليات التدريب والتوعية تحديدا في ملف اللاجئين، في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات وموجات لجوء متكررة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة بقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية، من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، الذي يُعنى بتنفيذ البحوث والمشاريع التي تساعد صانعي القرار وراسمي السياسات في اتخاذ القرارات وبناء السياسات الرشيدة التي تعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع اللاجئين، والتخفيف من تبعات اللجوء على مختلف القطاعات.
بدوره، قال رئيس مؤسسة محامون بلا حدود، الدكتور صدام أبو عزام إن المؤسسة تسعى من خلال تعاونها مع جامعة اليرموك إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون بين طلبة الجامعة، إضافة إلى تعزيز عملية البحث والنشر الأكاديمي التي تختص بقضايا اللجوء بما يتسق مع الأهداف الأولويات الوطنية.
-- ( بترا )
أ غ / ع س/ف ق
16/04/2024 15:04:26
MENAFN16042024000117011021ID1108102056
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